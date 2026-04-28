Des ouvriers travaillent sans interruption pendant les jours fériés

Bien qu’il s’agisse des jours fériés, des centaines d’ouvriers restent à pied d’œuvre sur des chantiers d’infrastructures de transport majeures afin de garantir le respect du calendrier.

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Photo : Diêu Anh/CVN

Actuellement, dans la province de Ninh Binh (Nord), de nombreux projets routiers d’envergure sont en cours de réalisation. Les maîtres d’ouvrage et les entreprises de construction mobilisent activement ressources humaines, équipements et engins pour accélérer l’avancement et raccourcir les délais d’exécution.

Selon les observations du correspondant du journal Lao dông, le 26 avril, jour de commémoration des rois Hùng, les ouvriers travaillaient toujours assidûment sur les chantiers des projets de transport clés à Ninh Bình.

Sur le chantier de l’autoroute Ninh Bình - Hải Phòng, dans sa section traversant la province de Ninh Bình, des centaines d’ouvriers, appuyés par de nombreux équipements et engins, poursuivent les travaux sans interruption. Les travailleurs vivent sur place, installant des abris temporaires pour se restaurer et se reposer.

Nguyễn Văn Tình, un ouvrier originaire de Nghệ An participant au projet, confie : "Nous soutenons pleinement le travail pendant les jours fériés afin d’accélérer l’avancement, car il s’agit d’un projet très important pour la connectivité interprovinciale et régionale. De plus, notre salaire est doublé ces jours-là."

Photo : Diêu Anh/CVN

Selon Nguyễn Quang Minh, vice-directeur du Comité de gestion des projets d’investissement en construction n°1 de la province de Ninh Bình (maître d’ouvrage), au 26 avril, près de 40% des travaux avaient été réalisés, l’objectif étant une mise en service d’ici fin novembre 2026.

Sur l'axe principal du projet, l'entrepreneur déploie actuellement 7 fronts de travaux simultanés, effectuant des tâches telles que l'excavation et le remblaiement de sable de la plate-forme routière. Concernant la partie ponts, 12 fronts de travaux sont actifs simultanément sur les 12 sites de construction prévus. À ce jour, plus de 90% des travaux de remblai en sable sont déjà achevés.

De même, sur le chantier d’élargissement de l’autoroute Cao Bô - Mai Sơn, tous les postes de travail restaient actifs le 26 avril. Sur les différents lots - terrassement, ponts, passages inférieurs et systèmes de drainage - les équipes d’ouvriers se relaient dans une atmosphère soutenue. Les entreprises organisent le travail en trois ou quatre rotations afin d’accélérer le rythme d’exécution.

Nguyên Viêt Ngoc, directeur du Comité de gestion des projets d’investissement en construction (relevant du Service de la construction de la province de Ninh Binh et maître d’ouvrage), indique que les autorités exhortent actuellement les entreprises à mobiliser davantage de ressources humaines et matérielles afin de maintenir la cadence.

"Neuf fronts de travaux sont actuellement déployés, avec environ 300 machines et près de 700 ouvriers, afin d’accélérer le projet. Selon les prévisions, l’ensemble du projet sera achevé et mis en service en août 2026, soit environ six mois plus tôt que prévu", précise-t-il.

Thu Huong/CVN