Hô Chi Minh-Ville

Un grand réseau de blanchiment d’argent et de transfert d’argent illégal démantelé

Photo : VNA/CVN

Ce réseau implique sept personnes domiciliées à Hô Chi Minh-Ville (Sud), trois à Dak Lak (hauts plateaux du Centre), une à Nam Dinh (Nord) et deux de nationalité nigérienne.

Ces personnes ont créé ou embauché d’autres pour créer plus de 250 sociétés "fantômes" et ouvrir plus de 700 comptes bancaires pour servir des activités de blanchiment d'argent et de transfert d’argent transfrontalier illégal.

L'enquête initiale a montré que le total des transactions illégales s'est élevé à au moins de 13.000 milliards de dôngs (plus de 500.000 USD).

La Police de Hô Chi Minh-Ville a rendu une décision de poursuivre en justice et ordonné la détention provisoire de ces 13 accusés pour clarifier leurs activités criminelles.

VNA/CVN