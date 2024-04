Affaire du groupe Van Thinh Phat : Truong My Lan fait appel du verdict de première instance

Truong My Lan, présidente du promoteur immobilier du groupe Van Thinh Phat, a fait appel le 26 avril de l'intégralité du verdict de première instance de l'affaire survenue à la Société par actions du groupe Van Thinh Phat, à la Banque par actions du commerce Sài Gon (SCB) et aux sociétés, unités et organisations concernées.