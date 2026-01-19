Romulo Velero expriment sa confiance dans la voie révolutionnaire du Vietnam

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), le D r . Romulo Velero, intellectuel de gauche reconnu au Venezuela, a partagé des analyses et des sentiments profonds sur la révolution vietnamienne, le rôle dirigeant du PCV et la signification historique et actuelle de cet événement.

Lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Amérique latine, il a estimé que le succès du XIVe Congrès constitue le résultat logique d’un long processus révolutionnaire fondé sur des bases idéologiques, politiques et sociales solides. Ayant séjourné au Vietnam et rencontré le Président Hô Chi Minh ainsi que le général Hoàng Van Thai, le Dr. Romulo Velero a affirmé conserver une confiance constante dans la voie choisie par le PCV.

Photo : VNA/CVN

Il a évoqué l’empreinte durable laissée par sa rencontre avec le Président Hô Chi Minh, dont sa simplicité, son humanisme et l’unité entre ses idéaux révolutionnaires et éthique politique, qu’il considère comme le socle profond et pérenne de la révolution vietnamienne.

Il a soutenu que les victoires du Vietnam, tant en temps de guerre qu'en temps de paix, découlaient non seulement du courage, mais surtout de la direction adéquate du Parti et de la capacité à intégrer étroitement la volonté politique et la pratique révolutionnaire à chaque période historique.

Le Dr. Romulo Velero a mis en avant le lien étroit entre le Parti et le peuple vietnamien, forgé par les sacrifices et consolidé par les acquis concrets de la révolution. Selon lui, cette relation constitue la base sociale essentielle de la vitalité et de la résilience du processus révolutionnaire vietnamien.

À ses yeux, le XIVe Congrès représente une étape naturelle dans le développement d’un Parti authentiquement révolutionnaire.

Depuis la perspective latino-américaine, il a souligné que l’expérience du Vietnam offre des enseignements précieux en matière de maintien de l’indépendance, d’autonomie politique et de proximité avec le peuple. À l’occasion du XIVe Congrès, le Dr. Romulo Velero a adressé ses sentiments de solidarité et sa confiance à l’égard du PCV et du peuple vietnamien, se disant convaincu que le Parti continuera de guider le pays vers un avenir stable et prospère.

