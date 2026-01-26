Le XIVe Congrès national du PCV renforce la stabilité politique et les perspectives de coopération internationale

La Professeure Reena Marwah, de l’Université de Delhi et secrétaire générale de l’Association des spécialistes de l’Asie (AAS), a souligné la signification et l’impact du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) sur la stabilité politique, le développement économique et les perspectives de coopération internationale du pays dans la nouvelle période.

Selon la Professeure Reena Marwah, ce Congrès constitue un jalon historique dans le parcours de développement du Vietnam et suscite une attention notable de la communauté internationale. Il a défini une vision stratégique nationale claire : transformer le Vietnam en un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis en une économie développée, haute revenu à l’horizon 2045. Ces objectifs sont présentés de manière cohérente, avec des orientations précises et un calendrier réaliste.

La spécialiste indienne a mis en avant l’approche globale adoptée pour l’élaboration des documents congressistes, notamment le rapport politique, le bilan socio-économique des 40 ans de Dôi moi et le rapport sur la construction du Parti. Ce processus s’est déroulé de façon ouverte, avec de larges consultations et la participation active de nombreux acteurs de la société, reflétant une orientation à long terme et structurée.

Le succès du Congrès renforce la stabilité politique, un facteur jugé crucial pour maintenir une croissance élevée dans un contexte mondial instable. La professeure Mahwar a cité notamment la Résolution n°79 sur le développement de l’économie publique et la Résolution n°68 sur le développement de l’économie privée, avec l'objectif de maintenir une croissance annuelle d'au moins 10% sur la période 2026-2030.

Sur le plan international, la cohérence de la direction du secrétaire général du PCV Tô Lâm au cours des 18 derniers mois a renforcé la confiance des investisseurs étrangers. Alors que de nombreuses économies font face à des coûts de production élevés, le Vietnam reste attractif grâce à la synchronisation entre la planification et l'exécution des politiques.

Le Vietnam manifeste également une volonté ferme de moderniser ses infrastructures, avec une augmentation des investissements dans les ports maritimes, les aéroports et l'axe de transport Nord-Sud. Parallèlement, le pays accorde une importance capitale au bien-être social, illustrée par la gratuité de l'enseignement de la maternelle au lycée et le soutien aux groupes vulnérables.

En matière de coopération internationale, la professeure Marwah estime que les résultats du XIVe Congrès offrent une base politique et institutionnelle solide pour élargir les relations du Vietnam avec ses partenaires clés, dont l’Inde. Avec des partenariats stratégiques ou supérieurs établis avec 42 pays, le Vietnam s’affirme comme un maillon essentiel des chaînes d’approvisionnement mondiales, via l’ASEAN, le RCEP et ses liens croissants avec les BRICS.

S’agissant des relations Vietnam-Inde, l’experte identifie de nombreuses opportunités prometteuses dans l’économie numérique, les semi-conducteurs, l’industrie pharmaceutique, les biotechnologies, le textile-habillement et l’innovation.

En conclusion, la Professeure Reena Marwah a estimé que le XIVe Congrès envoie un message clair : le Vietnam reste déterminé à s’appuyer sur ses forces internes tout en s’intégrant activement au monde. Cette combinaison entre stabilité politique, innovation et ouverture internationale devrait permettre au pays de progresser sereinement vers ses ambitieux objectifs de développement.

VNA/CVN