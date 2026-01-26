Une conservatrice russe salue la vision culturelle du XIVe Congrès national du PCV

La directrice de la Division des expositions permanentes et des collections du Musée d'art oriental, Albina Sergeevna Legostaeva, également conservatrice renommée d'art vietnamien en Russie, a qualifié le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) d'événement historique.

Albina Sergeevna Legostaeva a souligné que, pour la première fois, la culture n'était pas seulement fréquemment mentionnée dans les documents du congrès, mais qu'elle était également mise en avant comme un principe stratégique pour le développement à long terme de la société vietnamienne. Cela démontre que la culture et le peuple sont placés au cœur du processus de développement, étroitement liés à la croissance économique et à la résolution des problèmes sociaux au Vietnam, a déclaré Legostaeva lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Elle a déclaré que la culture n'est pas seulement un fondement spirituel, mais aussi un atout national stratégique. Les liens culturels constituent une base importante pour le dialogue politique, tant au niveau national qu'international. Dans ce contexte, le renforcement de la diplomatie culturelle et des échanges entre les peuples contribuera à construire une image positive et durable du Vietnam sur la scène internationale. Selon elle, la riche culture traditionnelle du Vietnam est devenue, et demeure, un socle solide pour le développement de sa culture moderne.

Legostaeva a notamment salué la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne, la qualifiant de stratégie bien conçue et équilibrée pour l'avenir. Elle a exprimé l'espoir que cette résolution ait un impact durable, au-delà d'un mandat de cinq ans, car elle aborde les enjeux essentiels et pose des fondements solides pour l'avenir.

La sélection officielle du 24 novembre comme Journée de la culture vietnamienne constitue, à ses yeux, une étape importante témoignant d'une volonté politique claire dans la mise en œuvre de cette résolution, tout en honorant les valeurs culturelles traditionnelles et en contribuant au rayonnement du Vietnam à l'étranger.

Évoquant l'esprit du XIVe Congrès national, Mme Legostaeva a déclaré que la place centrale accordée au peuple dans toutes les politiques de développement reflète une avancée qualitative dans la pensée sociale. Le peuple, a-t-elle expliqué, est perçu comme un acteur maîtrisant les technologies modernes, vivant à l'ère du numérique et capable de diffuser la culture comme une forme de soft power. Cette approche permettra au Vietnam de s'intégrer plus profondément et de manière plus proactive à la communauté internationale, a-t-elle conclu.

