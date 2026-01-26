Le XIVe Congrès du Parti transmet un message sur la stabilité, la solidarité et la vision à long terme

Le Professeur Nghiêm Duc Long, directeur du Centre de technologie de l'eau et des eaux usées de l’Université de technologie de Sydney (UTS) et président de l’Association des chercheurs et experts Vietnam - Australie (VASEA), a souligné le succès du XIV e Congrès national du Parti, marqué par la réaffirmation d’une stabilité politique et d’une cohérence de la ligne de développement.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney, cet expert a affirmé que dans un contexte mondial et géopolitique de plus en plus incertain, les messages sur la stabilité, la solidarité et la vision à long terme définis par le Congrès constituent désormais le socle fondamental pour le développement national durable.

Le Professeur Nghiêm Duc Long a particulièrement salué l’engagement de placer le citoyen au cœur du développement, une ambition qui se traduit par des programmes d’action concrètes en faveur de l'éducation et du perfectionnement des ressources humaines, considérant la science, la technologie et l’innovation comme les leviers principaux de la croissance économique.

Il a également mis en avant l'importance des objectifs sociaux et environnementaux fixés par le Congrès, estimant que le développement national ne doit pas se limiter à la simple croissance économique, mais doit impérativement viser l’amélioration de la qualité de vie, le bien-être social et les opportunités égales pour tous.

Concernant les perspectives économiques, Nghiêm Duc Long a jugé ambitieux mais réalisable l'objectif d'une croissance à deux chiffres fixé par le Parti grâce à sa stabilité politique, sa main-d'œuvre jeune et qualifiée, ainsi que les progrès notables réalisés dans la réforme des procédures administratives et l’amélioration du climat des affaires.

Toutefois, il a exprimé une mise en garde contre les risques d'une croissance rapide qui se ferait au détriment de l'environnement, rappelant que la véritable prospérité réside dans un équilibre entre essor économique et gestion durable des ressources naturelles afin de ne laisser personne de côté.

Établi en Australie, le Professeur Nghiêm Duc Long a exprimé son souhait de voir le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Australie s'approfondir davantage, notamment dans les secteurs du bien-être social, de la transition verte, de la protection environnementale et de la science et de la technologie. Selon lui, une coopération bilatérale solide permettrait aux experts et intellectuels de la diaspora de faciliter les transferts de connaissances et de technologies vers leur pays d'origine.

Enfin, il a réitéré l'engagement de la VASEA à accompagner le développement du Vietnam par des contributions concrètes et substantielles. L'organisation prévoit de multiplier les projets à court et long terme, allant du projet VietNEST dédié à l'enseignement de la langue vietnamienne aux enfants de la diaspora, jusqu’à des programmes d'accès à l'eau potable dans les zones reculées et la promotion de l'économie circulaire. La VASEA continuera de jouer son rôle de passerelle de confiance, permettant aux talents vietnamiens en Australie de s’impliquer activement et efficacement dans l’émergence de leur patrie.

VNA/CVN