Un expert argentin impressionné par la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam

L’expert argentin Patricio Carmody apprécie les transformations rapides du Vietnam sur les plans économique, social et international. Selon lui, la politique étrangère indépendante, autonome, flexible et ouverte permet au Vietnam de préserver son espace stratégique, de saisir efficacement les opportunités de développement et de renforcer sa position sur la scène internationale.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Buenos Aires à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), Carmody, conseiller auprès du Conseil argentin des relations internationales (CARI), a souligné que les changements du Vietnam au cours des deux dernières décennies se manifestent non seulement dans la croissance économique, mais également dans les transformations sociales, le dynamisme de la jeunesse et l’intégration croissante au monde.

Selon lui, les jeunes Vietnamiens sont de plus en plus confiants et dynamiques et participent davantage aux activités économiques et à la coopération internationale. Il a également relevé le rôle croissant des femmes dans la vie économique et sociale, ainsi que le développement rapide des villes et des centres touristiques. Il a salué l’ouverture du Vietnam au commerce et aux visiteurs internationaux, ainsi que l’hospitalité des Vietnamiens.

Concernant les facteurs de ce développement, Carmody a souligné le processus de Renouveau lancé en 1986, marqué par la transformation du modèle économique et une ouverture accrue au monde. Cette politique a permis au Vietnam de développer une économie orientée vers l’exportation, d’attirer les investissements étrangers et de s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales. La présence de groupes tels que Samsung, Nike et Apple illustre, selon lui, cette intégration croissante dans l’électronique, le textile et d’autres secteurs industriels.

Il a estimé que cette évolution explique en grande partie le rythme de développement du Vietnam. L’augmentation rapide de la classe moyenne témoigne également, selon lui, de l’ampleur du développement économique et social du pays.

Il a salué la diversification des relations extérieures du Vietnam, qui lui permet de ne pas dépendre excessivement d’une quelconque grande puissance, tout en renforçant sa position internationale et en élargissant son espace de développement économique.

Il a également souligné la flexibilité de la diplomatie vietnamienne, les différences de systèmes politiques ne constituant pas un obstacle au développement des relations avec les autres pays. À cet égard, il a évoqué la "diplomatie du bambou", estimant que le Vietnam s’intègre profondément au monde tout en évitant de se laisser entraîner dans les rivalités entre grandes puissances.

Selon lui, les principes vietnamiens de défense de l’indépendance, de non-participation aux alliances militaires et de non-alignement contre un autre pays illustrent cette orientation. Il s’agit, à ses yeux, d’une expérience diplomatique remarquable : s’intégrer profondément au monde tout en préservant son autonomie.

Concernant les relations Vietnam - Argentine, Carmody a estimé que les deux pays disposent d’un important potentiel de coopération, notamment grâce à la complémentarité de leurs économies. Le Vietnam représente un marché dynamique pour les produits argentins, notamment le blé, le soja, la viande bovine et d’autres produits agricoles.

Selon lui, les échanges bilatéraux pourraient toutefois être davantage développés grâce à un accord commercial préférentiel ou à un cadre approprié au sein du Mercosur. L’Argentine devrait également diversifier ses exportations et développer davantage les produits compétitifs à forte croissance.

À ses yeux, la combinaison de l’ouverture économique, de l’intégration internationale, de la diversification des relations et de la détermination à préserver l’indépendance et l’autonomie a permis au Vietnam d’élargir son espace de développement et de renforcer progressivement sa position sur la scène internationale.

VNA/CVN