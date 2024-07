Un chef-d’œuvre littéraire vietnamien adapté en comédie musicale

Produite par la Troupe de chant et de danse de Hai Phong, la comédie musicale Bỉ vỏ est réalisée par la chorégraphe Tuyêt Minh, qui est également scénariste, directrice générale et parolière de l’œuvre.

Tuyêt Minh a partagé qu’immédiatement après s’être vu proposer le poste de scénariste par l’“Artiste du Peuple” Khanh Hoà, directeur de la Troupe de chant et de danse de Hai Phong, elle a travaillé d’arrache-pied sur la danse, en utilisant des documents littéraires et historiques comme références.

“La comédie musicale doit non seulement exprimer le véritable esprit et l’idée de l’œuvre littéraire originale, mais également être présentée d’une manière attrayante pour attirer le public”, a remarqué la chorégraphe. Selon elle, la production ouvrira un nouveau marché pour les activités artistiques.

L’artiste Luu Quang Minh, se charge de composer et d’arranger la musique. “C’est très difficile et stressant. Je dois retranscrire le désarroi des personnages tout en rendant la musique agréable pour le public”, a-t-il partagé.

Une ode à l’amour

La comédie Bỉ vỏ est basée sur le roman éponyme du regretté auteur Nguyên Hông, un enfant de la ville portuaire de Hai Phong. L’ouvrage, sorti en 1937, fut un véritable phénomène littéraire.

Le roman raconte la vie tragique de Tam Binh, une jeune fille de la campagne vivant dans un pays colonisé semi-féodal, qui est contrainte de devenir cheffe de gang à Hai Phong. Il présente également la société vietnamienne d’antan, qui comprenait à l’époque deux systèmes juridiques : l’un sous l’ordre français et l’autre sous l’ordre local.

L’œuvre met en avant le respect de soi du peuple vietnamien et son désir d’une vie honnête malgré les nombreux défis et difficultés auxquels il doit faire face. Elle véhicule également un message sur l’amour, la responsabilité familiale et la fidélité.

Comme dans le roman, la comédie transporte le public dans le port de Hai Phong des années 1930, un lieu de commerce animé et aussi un creuset de toutes les classes de la société. À cette époque-là, de nombreuses personnes humbles et pauvres étaient contraintes de quitter leur village pour gagner un maigre salaire dans la ville portuaire. N’ayant plus aucun choix pour survivre, beaucoup d’entre elles se tournèrent vers des gangs, mais en devenir membre ne faisait pas d’elles de mauvaises personnes.

La comédie musicale comprend trois actes : Trùm cuối (Le dernier patron), Cuộc rượt đuổi của số phận (La poursuite du destin) et Con đường bụi mờ (La route poussiéreuse). Elle a été jouée pour la première fois le 29 juin au Théâtre de Hai Phong. Elle a été retransmise en direct sur la Télévision de Hai Phong dans le cadre du programme “Théâtre de Télévision”.

Thuy Hà/CVN