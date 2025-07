Un 27 juillet solidaire : un toit pour honorer les sacrifices

À l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des héros mort pour la Patrie, célébrée chaque 27 juillet au Vietnam, le pays a achevé la construction ou la rénovation de logements pour tous les foyers de personnes méritantes. Cette action reflète une profonde reconnaissance nationale envers celles et ceux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance, la liberté et la révolution vietnamienne.

À l'occasion de la Journée des invalides de guerre et des héros mort pour la Patrie, le 27 juillet, le pays tout entier a concrétisé un geste de gratitude à la fois humain et profondément significatif envers les familles ayant rendu des services à la révolution et les proches des martyrs : soutenir la construction ou la rénovation de logements pour tous les foyers ayant exprimé un besoin. Ce résultat témoigne de l’attention constante et de la direction déterminée du gouvernement et du Premier ministre, ainsi que des efforts conjoints des collectivités locales, incarnant l’esprit vietnamien du "Boire de l'eau en se souvenant de la source".

Photo : VNA/CVN

Selon le dernier rapport du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, au 23 juillet, le pays avait fondamentalement achevé le soutien au logement pour les familles de personnes méritantes. Ce programme a été mis en œuvre de manière homogène à l’échelle nationale, grâce à une coordination étroite entre les ministères, les agences centrales et locales, avec la participation active de la communauté. Tous les foyers inscrits pour une construction ou une rénovation ont reçu un soutien financier de l’État, permettant d'améliorer leur vie matérielle et spirituelle, et ravivant la foi ainsi que la tradition de reconnaissance dans le cœur de la nation.

La politique de soutien au logement pour les personnes méritantes n’est pas un simple programme social, mais une affirmation de responsabilité et de profonde gratitude envers les sacrifices immenses des générations passées dans la lutte pour la libération nationale et la défense de la Patrie. L’achèvement intégral du programme avant le 27 juillet est le fruit d’une direction rigoureuse à tous les niveaux, d’une synergie populaire, et d’une coordination efficace entre les services concernés.

Quang Tri, modèle de solidarité

En particulier, la province de Quang Tri (Centre), terre héroïque et symbole de souffrances extrêmes pendant la guerre, s’est affirmée comme un exemple remarquable dans la mise en œuvre de ce programme. Comptant le plus grand nombre de personnes méritantes du pays (plus de 270.000), dont près de 25.000 invalides de guerre et plus de 4.000 Mères Héroïnes du Vietnam, Quang Tri a fait preuve d’une grande responsabilité et d’un engagement exemplaire dans l’accompagnement des foyers concernés.

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport du Comité populaire provincial, au matin du 18 juillet, Quang Tri avait entamé les travaux pour 4.903 des 4.907 foyers inscrits, atteignant 99,9% de l’objectif. Chaque logement neuf a bénéficié d’un soutien de 60 millions de dôngs du budget central, contre 30 millions pour les rénovations, auxquels s’ajoutaient 10 à 40 millions de dôngs par foyer venant du budget local, selon les besoins réels.

La gestion rigoureuse et transparente des ressources financières, alliée à une coordination étroite entre les services concernés, a permis un déploiement efficace du programme, sans chevauchements, garantissant une attribution juste et ciblée.

Un point fort de la mise en œuvre à Quang Tri réside dans sa capacité d’adaptation. Les plans de construction ont été ajustés en fonction des conditions climatiques, des ressources locales disponibles et de la situation spécifique de chaque foyer. Un système d’information précis a été instauré pour suivre l’avancement des travaux et résoudre rapidement tout obstacle, assurant une exécution fluide et continue.

La mobilisation dynamique de tout l’appareil politique, des autorités provinciales aux quartiers et communes, conjuguée à l’implication forte de la population, a constitué une force collective décisive, garantissant le succès de l’initiative.

Transparence et cohérence

Le programme d’éradication des logements précaires à Quang Tri illustre l’importance d’une gestion transparente, cohérente et centrée sur les bénéficiaires. Les aides ont été attribuées avec clarté, équité et publicité, renforçant la confiance des citoyens et de la communauté.

Ce soutien va bien au-delà de l’aspect matériel : il incarne un geste de reconnaissance, un symbole d’affection et de solidarité profonde de la part du Parti, de l’État et de la société tout entière envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Outre une gestion efficace des ressources, Quang Tri a mis en avant la promotion de l’esprit de gratitude dans la communauté. Chaque maison remise est plus qu’un abri : elle incarne la reconnaissance de valeurs spirituelles fortes - la mémoire et le respect envers les sacrifices consentis pour la Patrie.

Cet esprit de solidarité et d’humanité a ravivé la force communautaire dans l’entraide, créant une atmosphère chaleureuse, empreinte des traditions les plus précieuses du peuple vietnamien.

Quand la nation dit merci

L’achèvement, à l’échelle nationale, du soutien à 100% des foyers méritants avant le 27 juillet 2025 constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre des politiques de reconnaissance et de justice sociale. Il incarne l’orientation "au service du peuple " du Parti et de l’État, appliquée avec succès dans tout le pays.

Les familles bénéficiaires voient leurs conditions de logement améliorées, leur vie stabilisée, contribuant à la sécurité sociale, à la consolidation du bloc d’unité nationale, et à la valorisation des belles traditions vietnamiennes.

Ce programme représente un partage de responsabilités et d’émotions, un lien vivant entre générations, régions, institutions et citoyens. Chaque maison livrée est un pont de gratitude, de confiance et d’engagement pour un avenir meilleur, où les personnes méritantes sont soutenues matériellement et honorées spirituellement.

À ce jour, le soutien au logement pour les personnes méritantes est achevé à 100% sur tout le territoire, avec Quang Tri comme modèle exemplaire, ayant accompli près de 100% des constructions ou rénovations prévues.

Grâce à une mise en œuvre transparente, adaptée au terrain, et fondée sur une solidarité vivante, ce programme devient un exemple d’efficacité et de sens profond. Il s’agit non seulement d’un acte de reconnaissance, mais aussi d’une affirmation d’amour, de partage et de justice sociale durable, honorant le passé tout en regardant vers l’avenir.

En ce 27 juillet, aux côtés des gerbes de fleurs et des médailles dorées à la mémoire des héros et martyrs, ces maisons solides et chaleureuses sont les plus vivants témoignages d’un acte de reconnaissance, reflet de l’identité culturelle profondément humaine du peuple vietnamien et de la sollicitude concrète du Parti et de l’État envers les personnes méritantes, au service d’un développement national global.

Hoàng Hoa/CVN