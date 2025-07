Métro à Hanoï : début de construction de deux nouvelles lignes fin 2025

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la ligne 2 (Nam Thang Long - Trân Hung Dao) et de la ligne 5 (Van Cao - Hoà Lac). Ces deux projets s’inscrivent dans la stratégie de développement d’un réseau de transport durable et moderne pour la capitale vietnamienne.

Au dire d'expert, la mise en chantier simultanée de ces deux lignes contribuera significativement à désengorger les principaux axes routiers, notamment dans le centre-ville et à l’ouest de Hanoï. En particulier, la ligne 5 reliera le centre de la capitale à des zones stratégiques telles que le parc technologique de Hòa Lac, l’Université nationale du Vietnam et la zone urbaine satellite de Hòa Lac, offrant ainsi un fort potentiel de développement socio-économique pour tout le corridor ouest.

D’une longueur de 11,5 km, la ligne 2 comprendra 8,9 km de tunnels et 2,6 km de voie surélevées, avec 7 stations souterraines et 3 stations en surface. Le projet, dont le tracé relie Nam Thang Long à la rue Trân Hung Dao en passant par des artères centrales de la ville, représente un investissement total de près de 35.600 milliards de dôngs - une hausse de plus de 16.000 milliards par rapport à la première estimation de 2008.

La ligne 5, quant à elle, est actuellement le plus grand projet de métro de Hanoï en termes de longueur, avec plus de 38 km. Elle comptera 21 stations, dont 6 souterraines, 15 aériennes, et un tracé combinant 6 km de tunnels, 2 km en viaduc et 30 km au sol, le long des axes existants afin d’optimiser les coûts et minimiser les expropriations. Le coût total du projet dépasse 61.900 milliards de dôngs, financés principalement par des fonds d’aide publique au développement (APD), le budget municipal et des partenariats public-privé (PPP).

Conformément à la Planification de la capitale pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050, Hanoï devrait bâtir 14 lignes de métro.

Thu Trang-VNA/CVN