Les préparatifs de l’exposition sur les réalisations du Vietnam seront achevés sous peu

Photo : VNA/CVN

Présidant la réunion hybride du comité de pilotage avec les ministères, agences et autorités provinciales concernés, le dirigeant a souligné qu’en tant que célébration nationale majeure marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025), cet événement devait se dérouler dignement, conformément aux directives du Parti et de l’État, avec une ampleur, une envergure et une signification à la hauteur des 80 ans de fierté de la nation.

L’exposition se doit d’être attrayante et d’attirer la participation des visiteurs nationaux et internationaux, tout en garantissant praticité, sécurité et rentabilité, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a appelé les ministères, les secteurs, les agences et les localités à faire preuve d’une grande détermination et à redoubler d’efforts pour mener à bien les tâches liées à l’exposition, et à signaler rapidement aux autorités supérieures les problèmes dépassant leur compétence.

Il a demandé une révision approfondie du plan de l’exposition, soulignant que les agences doivent assumer l’entière responsabilité du contenu, des images, des informations, des documents et des objets exposés dans les espaces d’exposition qui leur sont assignés.

Le dirigeant a également exigé la finalisation et la révision rapides des plans de conception afin de garantir la préparation à la production et à l’installation, ajoutant que les plans finalisés doivent être soumis au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme afin de soutenir le développement d’une exposition numérique et de finaliser son agencement général.

Les ministères des Finances, de l’Industrie et du Commerce, de la Construction, de la Défense, de la Police et des Affaires étrangères ont été invités à coordonner la participation des organisations, des entreprises et des unités sous leur direction, et à examiner et vérifier la légalité et la représentativité des entreprises recommandées pour participer à l’exposition.

Par ailleurs, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a été chargé de publier rapidement un plan de communication détaillé et de mener des actions de communication coordonnées afin de garantir un impact important et d’améliorer l’efficacité de la sensibilisation du public à l’événement.

Lors de la réunion, des représentants des ministères, des secteurs et des localités ont fait le point sur l’avancement de la mise en œuvre et ont proposé des plans relatifs à la conception et à la construction des stands, ainsi qu’un plan de communication avant, pendant et après l’exposition.

VNA/CVN