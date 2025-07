Le Premier ministre met en avant des “forteresses” en matière de protection civile

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Comité directeur national de la protection civile, a appelé jeudi 24 juillet à renforcer la préparation au niveau local, soulignant que les communes, les quartiers et les zones spéciales doivent jouer un rôle de “forteresses” en matière de protection civile, notamment en matière de prévention, d’intervention et de relèvement en cas de catastrophe.

S’exprimant lors de la première réunion nationale du Comité sur la prévention et le contrôle des catastrophes, ainsi que sur les efforts de recherche et de sauvetage, le 24 juillet, le chef du gouvernement a mis en garde contre des catastrophes naturelles de plus en plus complexes et destructrices, appelant à une transition stratégique d’une réaction passive vers une prévention proactive et une préparation à long terme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté un cadre fondé sur les "Trois impératifs" pour le pays en matière de protection civile : prévenir les catastrophes à temps et à distance, réagir efficacement et se relever des catastrophes de manière inclusive et rapide.

Il a rappelé qu’entre début 2024 et juillet 2025, le Vietnam a été confronté à plus de 10.200 catastrophes et incidents, dont 13 tempêtes, trois dépressions tropicales, de graves inondations, des glissements de terrain, des sécheresses et des tremblements de terre, qui ont fait 1.389 morts, 398 disparus et 91.600 milliards de dôngs (3,5 milliards de dollars) de dégâts. Le premier semestre 2025 a enregistré 61 décès et des pertes s’élevant à 544 milliards de dôngs.

En 2024, le typhon Yagi, la tempête la plus puissante à avoir frappé le Vietnam depuis 70 ans, et les inondations historiques qui ont suivi dans 26 provinces ont causé 345 morts et près de 85.000 milliards de dôngs de dégâts. Face à ces catastrophes, plus d’un million de personnes et 58.000 véhicules ont été mobilisés pour intervenir sur 9.000 incidents, permettant de secourir plus de 7.000 personnes et 700 véhicules.

Le gouvernement a alloué 5.500 milliards de dôngs du budget d’urgence 2024, ainsi que du riz, des semences et des désinfectants. L’aide internationale s’est élevée à plus de 25 millions de dollars et 222 tonnes de fournitures. Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a collecté 2.670 milliards de dông de dons, a-t-il précisé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité pour les localités d’appliquer le principe des "Quatre sur place" : commandement local, effectifs, matériel et logistique, citant en exemple la coordination réussie lors des situations d’urgence au barrage hydroélectrique de Thac Bà et à la digue de Hoàng Long.

Il a reconnu que le Vietnam avait réalisé des progrès significatifs dans la mise en place des cadres juridiques et institutionnels de la défense civile, notamment en s’adaptant au modèle d’administration locale à deux niveaux du pays. Les chaînes de commandement, la coordination interinstitutionnelle, la préparation des forces et les capacités en matière d’équipement se sont toutes améliorées. Cependant, les prévisions et les alertes précoces restent limitées, tandis que l’accès aux zones reculées et isolées demeure un défi, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a chargé le ministère de la Défense nationale de maintenir une disponibilité opérationnelle 24 h/24, tandis que le ministère de la Sécurité publique doit se préparer aux risques dans les zones urbaines et industrielles. Il a également confié des tâches à d’autres ministères en matière de prévision, de lutte contre les maladies, de communication d’urgence, de sensibilisation aux catastrophes et de financement, tandis que le ministère des Finances a été chargé de créer un Fonds de protection civile.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur le modèle des "Six clartés": savoir quoi faire, qui le fait, quand, où, comment et quel résultat est attendu. Les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux doivent agir en tant que commandants sur place, a-t-il indiqué.

Chaque commune, chaque quartier et chaque zone spéciale doit élaborer des plans d’évacuation, installer des systèmes d’alerte précoce, stocker des fournitures d’urgence et former des équipes d’intervention locales, a-t-il demandé, ajoutant que la participation de la population est essentielle à toute stratégie de protection civile.

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la protection civile est un devoir national collectif, nécessitant l’engagement de l’ensemble du système politique et de tous les citoyens. Avec l’unité et la préparation, le Vietnam peut protéger des vies, assurer la stabilité et atteindre son objectif de croissance de 8,3 à 8,5% cette année, a-t-il souligné.

