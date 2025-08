Burundi : nomination du nouveau Premier ministre

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans l'après-midi, le nouveau chef du gouvernement burundais a prêté serment devant le chef d'Etat, les deux chambres du Parlement (l'Assemblée nationale et le Sénat) réunies en congrès, ainsi que devant la Cour constitutionnelle.

M. Ntahontuye prend désormais les commandes du gouvernement burundais. Depuis décembre 2024, il occupait le poste de ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique dans le gouvernement sortant. Dans la matinée de mardi 5 août, sa candidature au poste de Premier ministre, envoyée au Sénat pour approbation, a été approuvée à l'unanimité par les 13 sénateurs siégeant au Sénat pour la législature 2025-2030.

Quelques heures plus tard, les cérémonies de sa prestation de serment ont été organisées. À cet effet, M. Ntahontuye a juré fidélité à la Constitution du Burundi et aux lois de la république. Il s'est engagé à servir le peuple burundais avec intégrité, loyauté et dévouement.

Le nouveau chef du gouvernement a été nommé en remplacement de Gervais Ndirakobuca, élu à l'unanimité à la présidence du Sénat burundais.

