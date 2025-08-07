Chine - Zimbabwe: un accord de coopération et un programme d'assistance alimentaire

La Chine et le Zimbabwe ont signé mercredi 6 août un accord de coopération économique et technique et ont échangé des documents concernant une nouvelle assistance alimentaire en vue de stimuler le développement socio-économique et de renforcer la sécurité alimentaire du Zimbabwe.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a présidé la cérémonie de signature au Palais présidentiel, où le ministre zimbabwéen des Finances et du Développement économique Mthuli Ncube a remercié la Chine pour son soutien continu à divers secteurs économiques du pays.

Il a déclaré que le précédent accord de coopération économique et technique signé entre les deux pays en 2020 avait permis de forer plusieurs puits à travers le pays et de mettre en œuvre le projet d'assistance technologique Juncao, qui aide les agriculteurs zimbabwéens à cultiver une herbe hybride riche en protéines.

"Le gouvernement zimbabwéen reconnaît et apprécie sincèrement l'aide alimentaire d'urgence qu'il reçoit continuellement de la Chine. La Chine a démontré qu'elle était une alliée de tous les instants, notamment grâce au soutien inestimable qu'elle apporte constamment au peuple zimbabwéen", a déclaré M. Ncube.

Pour sa part, l'ambassadeur de Chine au Zimbabwe, Zhou Ding, a indiqué que ces accords témoignaient de la solidité des liens entre les deux pays et de la solidarité indéfectible de la Chine avec le Zimbabwe.

Il a précisé que l'accord de coopération économique et technique et l'accord d'aide alimentaire faisaient partie des 17 accords de coopération conclus entre la Chine et le Zimbabwe lors de la visite d'Etat de M. Mnangagwa en Chine l'année dernière.

"À maintes reprises, nous avons prouvé que nous étions liés par un avenir commun et que nous tenions côte à côte face aux épreuves. Nous chérissons cette amitié profonde et durable, et nous continuerons à faire front commun face à tous les défis", a déclaré M. Zhou.

L'ambassadeur de Chine a souligné que le partenariat stratégique global de coopération entre les deux pays s'était développé dans tous les domaines au Zimbabwe, apportant des avantages tangibles aux deux nations et constituant un brillant exemple de coopération Sud-Sud.

La Chine reste déterminée à soutenir le Zimbabwe dans la réalisation de son programme "Vision 2030" et dans ses efforts de transformation socio-économique, a ajouté M. Zhou.

