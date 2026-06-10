Les États-Unis lancent de nouvelles frappes contre l'Iran

Les forces américaines ont lancé mardi 9 juin des frappes contre l'Iran après la destruction d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine la veille, a déclaré le Commandement central des États-Unis (CENTCOM).

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les frappes américaines ont été "très intenses, très puissantes", a déclaré le président américain Donald Trump à ABC News après le début de l'opération.

Les frappes ont commencé à 17h00, heure de la côte Est des États-Unis (21h00 GMT), sur ordre du président, a indiqué le CENTCOM sur X.

Suite à l'annonce américaine, les médias iraniens ont rapporté que plusieurs explosions avaient été entendues tôt mercredi matin 10 juin et que la défense aérienne avait été activée dans la ville portuaire de Bandar Abbas, sur l'île de Qeshm, ainsi que dans les comtés de Sirik et de Jask, dans le Sud de l'Iran.

L'agence de presse semi-officielle Tasnim a rapporté que six explosions avaient été entendues à Sirik, sur l'île de Qeshm et dans la ville de Minab, dans le sud du pays, ajoutant que des zones situées dans ces trois régions avaient été attaquées par des avions de combat américains.

Plus tôt mardi 9 juin, M. Trump a accusé l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère de l'armée américaine près du détroit d'Ormuz et a promis de riposter.

"Je viens d'être informé (...) que la nuit dernière, les Iraniens ont abattu l'un de nos hélicoptères Apache hautement sophistiqués alors qu'il patrouillait au-dessus du détroit d'Ormuz", a-t-il déclaré dans un message publié sur Truth Social.

Les deux pilotes à bord de l'appareil "sont sains et saufs", a déclaré M. Trump, ajoutant : "Néanmoins, les États-Unis doivent, par nécessité, riposter à cette attaque".

Les frappes américaines sont survenues alors qu'Israël a repris mardi 9 juin ses attaques dans le Sud du Liban, après plusieurs jours d'échanges de frappes entre Israël et l'Iran, venant aggraver des tensions déjà exacerbées dans toute la région.

Xinhua/VNA/CVN