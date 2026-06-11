Les forces américaines lancent de nouvelles frappes contre l'Iran (CENTCOM)

Les forces américaines ont lancé mercredi 10 juin une nouvelle vague de frappes contre plusieurs cibles en Iran, a annoncé le Commandement central américain (CENTCOM) sur X.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ces frappes constituent des mesures "défensives" "en réponse à l'agression injustifiée et persistante de l'Iran", a déclaré le CENTCOM.

"Nous les frapperons durement selon nos propres conditions, en visant les cibles qui améliorent notre environnement opérationnel et sapent les capacités que l'Iran souhaite acquérir," a déclaré mercredi 10 juin le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, aux journalistes au quartier général du CENTCOM en Floride.

Plus tôt dans la journée, le département d'Etat américain a annoncé des sanctions à l'encontre de 13 individus et entités qui seraient liées à l'armée iranienne.

Ces dernières frappes interviennent après que le président américain Donald Trump a déclaré plus tôt mercredi 10 juin que les forces américaines poursuivraient leur action militaire contre l'Iran suite aux attaques lancées mardi 9 juin, après la destruction que Washington attribue à l'Iran d'un hélicoptère de l'armée américaine lundi.

M. Trump a également écrit sur Truth Social que l'Iran avait "mis trop de temps à négocier un accord" et devrait "en payer le prix".

Xinhua/VNA/CVN