Trois morts et quatre blessés dans des frappes aériennes israéliennes sur des villages libanais

Trois membres du Hezbollah, dont un responsable local, ont été tués et quatre civils blessés mercredi 19 juin lors de frappes aériennes israéliennes sur des villages du Sud du Liban, a-t-on appris de sources militaires libanaises.

Celles-ci ont précisé qu'un avion de guerre israélien avait tiré quatre missiles sur une maison située au centre du village de Yaroun, tuant les trois membres du Hezbollah. Parmi les personnes tuées figure un responsable local du parti, Hassan Mohammad Saab, ont indiqué ces sources, ajoutant que quatre civils avaient été blessés par deux frappes aériennes sur le village de Khiam (Sud-Est) et été hospitalisées. Les tensions le long de la frontière israélo-libanaise sont montées d'un cran le 8 octobre 2023, à la suite d'un barrage de roquettes lancées par le Hezbollah en direction d'Israël, en solidarité avec l'attaque menée la veille par le Hamas dans le sud de l'État hébreu. Ce dernier avait alors riposté en tirant à l'artillerie lourde sur le Sud-Est du Liban. Depuis le début des affrontements, 540 personnes ont été tuées, dont 346 membres du Hezbollah et 100 civils, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires et sécuritaires libanaises.

Xinhua/VNA/CVN