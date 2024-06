De fortes précipitations font huit morts et cinq blessés au Guatemala

Selon la Coordination nationale pour la réduction des catastrophes, les pluies ont affecté 1.910.493 personnes, en ont déplacé 1.789 et en ont mis 1.164 autres en danger. Environ 1.800 habitations ont été endommagées. Parmi les personnes décédées, trois se trouvent à Jutiapa, deux à Quiche, et une respectivement à Suchitepequez, à San Marcos et à la capitale Guatemala. Les fortes pluies de ces derniers jours au Guatemala et dans une grande partie de l'Amérique centrale sont dues à la rotation habituelle de la mousson qui se produit chaque hiver (saison des pluies) dans la région, provoquant de fortes précipitations entre mai et octobre, selon l'Institut national de sismologie, de vulcanologie, de météorologie et d'hydrologie du pays.

