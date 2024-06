Tchad : plusieurs morts dans l'explosion d'un dépôt de munitions à N'Djamena

"Un incendie dans un dépôt de minutions au camp de la réserve stratégique a provoqué des dégâts humains et matériels. Paix aux âmes des victimes, sincères condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés", a écrit le président Mahamat Idriss Déby sur sa page Facebook, ajoutant qu'une enquête allait être ouverte pour déterminer les causes du drame et situer les responsabilités. Pour l'instant, aucun bilan détaillé n'a été communiqué par les autorités. De fortes explosions ont été entendues émanant de la Direction de la réserve stratégique (DGRS), une branche d'élite de l'armée chargée de la gestion des stocks de munitions, située dans le quartier Goudji.

