L'Iran et le Pakistan s'engagent à renforcer leurs échanges commerciaux bilatéraux

>> Le ministre iranien des Affaires étrangères arrive au Pakistan pour une visite officielle de deux jours

>> La Commission consulaire conjointe Iran - Pakistan se réunit après huit années de pause

Les deux dirigeants ont tenu ces propos lors d'un appel téléphonique au cours duquel ils ont également discuté des relations bilatérales et de diverses questions régionales, dont notamment la situation à Gaza. Dans le but de faire passer le volume de leur commerce bilatéral annuel à dix milliards d'USD dans un avenir proche, l'Iran et le Pakistan doivent s'efforcer d'éliminer rapidement les obstacles qui ralentissent leur coopération économique et commerciale, a déclaré M. Mokhber. Le président iranien par intérim a ajouté que l'Iran avait toujours considéré le Pakistan comme un "compagnon et partenaire stratégique", et a réitéré la détermination de son pays à améliorer leurs relations dans tous les domaines. Le Premier ministre pakistanais a pour sa part exprimé la volonté de son pays de consolider et de renforcer ses relations avec l'Iran, notamment dans le domaine du commerce et de l'économie, et a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à atteindre leurs objectifs commerciaux, selon le communiqué.

