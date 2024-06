Cinq morts dans une collision ferroviaire dans l'Est de l'Inde

Au moins cinq personnes ont été tuées et plus de 25 autres ont été blessées lundi 17 juin lorsqu'un train de marchandises a percuté un train de passagers dans l'État du Bengale occidental, dans l'Est de l'Inde, a confirmé un responsable de la Northeast Frontier Railway (NFR) par téléphone.