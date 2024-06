Une frappe aérienne israélienne fait neuf morts dans le centre de Gaza

>> G7: les agences de l'ONU, dont l'UNRWA, doivent opérer sans entraves à Gaza

>> Plus de 600.000 enfants privés d'éducation à Gaza

>> L'armée israélienne annonce la mort de huit soldats lors d'une explosion dans la bande de Gaza

La frappe aérienne a touché deux maisons, tuant neuf personnes dont six enfants. Plusieurs autres personnes ont été blessées et emmenées à l'hôpital, selon des sources médicales qui ont requis l'anonymat. Dimanche 16 juin, le bilan des attaques israéliennes sur la bande de Gaza s'élevait à 37.337 morts et 85.299 blessés du côté palestinien, ont indiqué les autorités sanitaires du Hamas à Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne Avichay Adraee a affirmé dimanche 16 juin dans un communiqué que les combats se poursuivaient dans le sud de la bande de Gaza, y compris dans la ville de Rafah, dans l'extrême-sud de la bande de Gaza. Il a également confirmé que la route par laquelle transitent les marchandises serait ouverte uniquement pendant la journée pour permettre le passage de l'aide humanitaire.

Xinhua/VNA/CVN