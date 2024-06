États-Unis

Un incendie de forêt dans le Sud de la Californie contraint 1.200 personnes à l'évacuation

L'incendie, provoqué par le vent et baptisé "Post Fire", s'est déclaré samedi après-midi 15 juin à Gorman, à environ 100km au nord de Los Angeles, selon le Département californien des forêts et de la protection contre les incendies (Cal Fire). L'incendie était contenu à 2% dimanche après-midi 16 juin et a endommagé deux structures. Cal Fire a prévenu dans une mise à jour dimanche 16 juin que "des températures légèrement plus élevées et une humidité plus faible sont attendues tout au long du week-end. Il est rappelé aux résidents de rester vigilants et d'être prêts à évacuer si l'activité du feu change". Le District de gestion de la qualité de l'air de la côte sud a émis un avis de fumée, invitant les habitants de la zone touchée par la fumée à limiter leur exposition en restant à l'intérieur ou en cherchant un autre abri.

