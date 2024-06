Cinq morts dans un accident de la route dans le sud du Pakistan

Cinq personnes ont été tuées et huit autres blessées dans un accident de la route survenu samedi 15 juin dans la province pakistanaise du Sindh (Sud), a annoncé la police.

L'accident s'est produit sur l'autoroute d'Indus dans le district de Dadu de la province, où un camion en excès de vitesse a heurté un pousse-pousse, entraînant la perte de cinq vies, dont des enfants, selon la police locale. Les victimes étaient des pèlerins qui rentraient chez eux après avoir visité un sanctuaire proche, a indiqué la police, ajoutant qu'au moins deux personnes blessées se trouvaient dans un état critique. Après l'accident, la police et les équipes de secours se sont précipitées sur place et ont transféré les victimes dans un hôpital voisin. Les accidents de la route sont fréquents au Pakistan, principalement en raison du mauvais entretien des véhicules, de la vétusté des routes et de la négligence des mesures de sécurité routière.

Xinhua/VNA/CVN