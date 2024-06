Bà Ria-Vung Tàu

Trois communes supplémentaires aux normes exemplaires de la Nouvelle Ruralité

Le Comité populaire de Bà Ria-Vung Tàu a décidé de reconnaître trois communes, Long Tân (district de Dât Do), An Nhut et An Ngai (district de Long Diên), comme répondant aux normes exemplaires de la Nouvelle Ruralité. Ainsi, cette province méridionale compte désormais huit communes répondant aux normes exemplaires de la Nouvelle Ruralité.