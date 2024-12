Hô Chi Minh-Ville aura besoin de 330.000 travailleurs l'année prochaine

Hô Chi Minh-Ville aura besoin de 310.000 à 330.000 travailleurs pour les postes vacants l'année prochaine, selon la dernière enquête du Centre de prévision des ressources humaines et d'information sur le marché du travail de la ville.

L'enquête a été menée auprès de plus de 64.100 entreprises locales.

Sur ce chiffre, plus de 88% des emplois nécessiteront des employés formés.

Au premier trimestre 2025, la ville aura besoin d'environ 79.000 à 84.000 travailleurs pour des emplois dans le marketing, les ventes, les études de marché, la publicité, la logistique, les services touristiques, la restauration-hôtellerie, l'emballage, l'électricité, l'entretien ménager et la sécurité.

Il faudra environ 77.000 à 82.000 travailleurs au deuxième trimestre, 75.500 à 80.500 au cours des trois mois suivants et 78.500 à 83.500 autres au cours du dernier trimestre.

Les secteurs du commerce et des services représentent 67,7% des besoins en matière d'embauche, les secteurs de l'industrie et de la construction 31,8%, tandis que les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 0,5%.

Le centre a conseillé aux demandeurs d'emploi de maintenir une attitude professionnelle et une éthique de travail, tout en s'armant de connaissances professionnelles, d'aptitudes professionnelles et de compétences générales adaptées au poste.

Les employés doivent également se tenir au courant des technologies émergentes et améliorer leur maîtrise des langues étrangères et des technologies de l'information.

Formation professionnelle

La ville prévoit d'améliorer la qualité de la formation professionnelle pour répondre aux besoins de développement.

En réponse au ralentissement de la croissance de la productivité du travail dans la ville, le Comité populaire de la ville de Hô Chi Minh-Ville a publié une stratégie du travail et de l'emploi pour la période 2023-2025, avec une vision à l'horizon 2030.

La stratégie vise à accroître la performance du travail dans la ville par rapport à la moyenne nationale et à répondre au besoin de restructurer les secteurs économiques clés dans des domaines stratégiques.

Cette démarche est considérée comme une solution durable et fondamentale, et devrait avoir un impact multiforme sur le marché du travail local, régional et national.

La stratégie reconnaît que le marché du travail doit s'adapter aux profonds changements mondiaux qui sont en cours. Alors que les valeurs fondamentales émergentes de l'économie tournent autour des deux piliers "vert" et "numérique", le marché du travail ne peut rester à l'abri de ces transformations.

