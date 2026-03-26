Transition vers l'électrique : un levier stratégique face à la dépendance aux hydrocarbures

La transition des véhicules à carburants fossiles vers l'électrique contribue non seulement à réduire la pollution environnementale, mais permet également de limiter la dépendance aux hydrocarbures dans un contexte de crise énergétique mondiale. On a tendance à opter pour le véhicule électrique au lieu de la voiture thermique.

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Photo : VNA/CVN

Depuis près de trois semaines, au lieu de prendre sa voiture pour se rendre au travail, Nghiêm Van Dang, résidant dans le quartier de Phu Thuong (Hà Nội), a opté pour le scooter électrique. Il explique avoir acheté ce véhicule il y a six mois, initialement pour que son épouse puisse accompagner les enfants à l'école et faire les courses.

Réduction de la pollution

Aujourd'hui, le scooter électrique est devenu son moyen de transport quotidien face à la hausse du prix des carburants. "Auparavant, mes trajets en voiture me coûtaient environ 4 millions de dôngs de d'essence par mois. Désormais, avec le scooter électrique, je ne dépense que 200.000 dôngs pour la recharge et le parking", confie M. Dang. Au-delà des économies, il souligne le confort de ne plus avoir à faire la queue dans les stations-service, tout en contribuant à la réduction de la pollution.

Précédemment, le ministère de l'Industrie et du Commerce avait également publié un communiqué appelant à la mobilisation aux côtés de l'État pour garantir la sécurité énergétique, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

À ce titre, le ministère invite les citoyens à limiter l'usage de leur véhicule personnel lorsque cela n'est pas nécessaire, en privilégiant le covoiturage, les transports en commun ou le vélo pour les trajets courts.

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"Les citoyens peuvent envisager l'usage de véhicules électriques, hybrides ou fonctionnant aux biocarburants E5/E10, conformément à la feuille de route débutant le 1er juin", préconise le ministère de l'Industrie et du Commerce.

L'exemple de M. Dang n'est plus un cas isolé : face à la volatilité des prix du carburant, la transition vers des modes de transport économes en énergie, et tout particulièrement vers l'électrique, devient une tendance de fond.

Évolution des comportements face à l'instabilité des prix de l'essence

Vo Tri Thành, directeur de l'Institut de recherche sur la stratégie de marque et la compétitivité, souligne que le Vietnam, à l'instar de nombreux pays, s'est engagé sur la voie de la croissance verte avec un objectif de "zéro émission nette" d'ici 2050.

Dans cette stratégie de transition, deux secteurs clés, prioritaires et étroitement liés, se distinguent : l'énergie et les transports.

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Dans le secteur des transports, un retour sur les crises pétrolières de 1973 et 1978 permet de constater que ces chocs, malgré leurs effets négatifs, ont agi comme des catalyseurs majeurs. Ils ont d'une part stimulé l'innovation technologique - de l'efficacité énergétique à l'usage d'énergies alternatives - et ont d'autre part transformé les comportements des consommateurs et des organisations, les contraignant à une gestion plus rationnelle de l'énergie.

Aujourd'hui, l'objectif dépasse la simple économie d'énergie pour viser un modèle "vert" et "propre", articulé autour de trois impératifs : réduire la pollution environnementale, diminuer les émissions conformément aux engagements nationaux, et limiter l'impact sur les écosystèmes naturels. Dans ce contexte, le véhicule électrique n'est plus seulement un choix technologique, mais la réponse conjuguée des pressions du marché et des exigences de développement durable.

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Concernant la mobilité électrique, deux dynamiques parallèles sont à l'œuvre. La première accélère l'innovation, tant sur l'efficience que sur les sources d'énergie de substitution. La seconde influence les comportements du marché, les consommateurs arbitrant désormais entre coût, commodité et critères croissants en matière d'environnement et de sécurité.

Selon le Dr. Vo Tri Thành, le processus de transition doit être appréhendé de manière globale, en lien étroit avec les enjeux d'énergie et d'émissions. Le véhicule électrique n'est réellement "vert" que si la source d'électricité devient elle aussi une énergie propre et que l'ensemble de la chaîne production-consommation est géré de façon durable.

L'essentiel est de bien identifier les tendances de comportement du marché afin d'établir une feuille de route pertinente, capable de répondre aux besoins concrets tout en visant des objectifs à long terme.

Sous l'angle de la sécurité énergétique, il préconise une vision plus exhaustive. Celle-ci repose sur trois piliers : la suffisance, la stabilité et la durabilité, englobant à la fois les énergies primaires (essence, pétrole, charbon) et secondaires (électricité). Si le passage à l'électrique permet de réduire la consommation d'énergies primaires, il accroît simultanément la demande en électricité, entraînant de nouveaux défis technologiques et des coûts de production supplémentaires.

Concernant les émissions, le véhicule électrique ne contribue à leur réduction que si l'électricité provient de sources décarbonées. Dans le cas contraire, si l'électricité est produite à partir de sources polluantes, le problème n'est pas résolu mais simplement déplacé d'un secteur à un autre.

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En conclusion, le Dr. Vo Tri Thành souligne que si le véhicule électrique constitue un axe de développement majeur et une contribution notable à la sécurité énergétique, il n'est pas l'unique solution. L'enjeu réside dans une approche systémique, intégrée à l'ensemble du réseau énergétique et aux objectifs de développement durable.

Élaboration d'un cadre juridique

Pham Van Quân, directeur adjoint du Département de l'industrie, a indiqué que le ministère de l'Industrie et du Commerce déploie actuellement plusieurs missions, dont la priorité est l'élaboration d'un cadre juridique incluant un système de normes et de réglementations techniques relatives aux véhicules électriques.

D'ici la fin de l'année 2025, le ministère, en collaboration avec les organismes concernés, aura finalisé les normes relatives aux infrastructures de recharge (bornes et stations) ainsi qu'aux batteries. Parallèlement, des programmes de soutien sont mis en place, notamment des politiques incitatives pour dynamiser la filière. Actuellement, les utilisateurs de véhicules électriques bénéficient déjà de certains avantages fiscaux et d'une exonération des frais d'immatriculation.

"Le ministère de l'Industrie et du Commerce élabore de nouveaux programmes pour soutenir le développement des batteries de stockage", a précisé M. Quân. Selon lui, il s'agit d'un composant stratégique permettant de stocker l'énergie, en particulier celle issue du solaire, pour une utilisation lors des pics de consommation ou en cas de pénurie, renforçant ainsi la sécurité énergétique nationale.

Linh Thao/CVN