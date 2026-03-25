Lancement d'une vaste campagne en hommage aux morts pour la Patrie

Une campagne nationale a été lancée afin d’accélérer les travaux de recherche, de collecte et d’identification des restes de martyrs, à l’approche du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet 1947-2027).

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Selon un plan récemment promulgué par décision de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, présidente du Comité national de pilotage pour la recherche, la collecte et l’identification des restes de martyrs, la « campagne des 500 jours et nuits » vise à mobiliser l’ensemble du Parti, du système politique, des forces armées et du peuple afin de créer des avancées positives et efficaces dans l’exécution de cette tâche politique particulièrement sacrée.

Photo: VNA/CVN

La campagne prévoit notamment : la recherche et la collecte des restes d’environ 7.000 martyrs ; l’achèvement des prélèvements d’échantillons sur les tombes non identifiées dans les cimetières de martyrs ainsi que sur les restes récemment retrouvés ; l’analyse ADN d’environ 18.000 échantillons ; la construction, la finalisation et la mise en service d’une base de données génétiques des familles de martyrs afin de faciliter l’identification. Par ailleurs, les efforts de déminage seront intensifiés pour faciliter les opérations sur le terrain, en priorité dans les zones stratégiques dans les provinces de Tuyen Quang, Lao Cai et Lang Son, et d'autres localités susceptibles d'abriter des sépultures de martyrs.

La campagne se déroule du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027. La cérémonie de lancement aura lieu dans la matinée du 2 avril 2026 (jeudi), à la Citadelle ancienne de Quang Tri, dans la province du même nom.

Un bilan à mi-parcours sera réalisé après 250 jours de mise en œuvre (du 15 mars 2026 au 20 novembre 2026), les comités directeurs à tous les niveaux procédant à une évaluation des résultats (à achever au cours de la quatrième semaine de novembre 2026). Le bilan final de la campagne est prévu pour la quatrième semaine de juillet 2027.

VNA/CVN