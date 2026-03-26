Un accord entre la Zone agricole de high-tech et le Centre d’information de la VNA pour le Sud

Le 25 mars, le Centre d'information de l'Agence Vietnamienne d'Information pour le Sud a organisé une cérémonie de signature d'un accord de coopération avec le comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie (AHTP) de Hô Chi Minh-Ville.

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Nguyên Quôc Tuân, membre du la Permanence du Comité du Parti de la VNA, secrétaire du Comité du Parti et directeur du Centre d’information de l’agence pour le Sud, a pris la parole lors de la cérémonie de signature de l'accord de coopération avec le Conseil d'administration de l'AHTP.

Photo : VNA/CVN

Étaient présents à la cérémonie, pour le Centre d'information régional Sud de l'Agence de presse vietnamienne (VNA) : Nguyên Quôc Tuân, directeur du Centre ; Phan Van Dông, directeur adjoint du Centre ; ainsi que des représentants des unités affiliées. Pour l'AHTP, étaient représentés : Pham Dinh Dung, secrétaire du Comité du Parti et président du Comité; Nguyên Thanh Hiên, secrétaire adjoint du Comité du Parti et vice-président du Comité; Lê Van Cua, vice-président du Comité ; et d'autres responsables.

Selon l’accord, les deux parties mettront à profit leurs atouts respectifs pour renforcer leur coopération dans les domaines de la communication, de la formation, de la recherche et de la promotion des investissements, sur une base volontaire et mutuellement avantageuse. Cette coopération portera notamment sur l'élaboration de stratégies de communication et la promotion du potentiel, des atouts, des résultats de la recherche scientifique et des modèles agricoles de pointe de Hô Chi Minh-Ville, par le biais du Centre d'information de la VNA pour le Sud et des médias associés.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties coordonneront également la mise en œuvre de programmes de promotion des investissements, la présentation de l’environnement d’investissement, des politiques incitatives et des listes de projets; la mise en relation des entreprises et des investisseurs nationaux et étrangers; ainsi que l’organisation de conférences, de séminaires et de forums sur l’agriculture de haute technologie, l’innovation et la transformation numérique dans le secteur agricole.

Par ailleurs, les deux entités renforceront leur coopération en matière de transfert de technologies scientifiques, de soutien aux agriculteurs, aux coopératives et aux entreprises ; de production de publications médiatiques, de reportages et de documents techniques ; ainsi que de développement de bases de données destinées à la diffusion des connaissances sur l’agriculture de haute technologie.

Dans le domaine de communication, le Centre d’information de la VNA pour le Sud promouvra l'image, le potentiel, la planification, les incitations à l'investissement, les projets clés et les modèles exemplaires de l'AHTP dans l'ensemble du système de presse de la VNA ; et coordonnera le développement de pages spéciales, de sections, d'articles et de publications thématiques sur l'agriculture de haute technologie, l'innovation, la transformation numérique, l'agriculture intelligente et l'agriculture circulaire.

Dans le domaine de la promotion des investissements, les deux parties mettront en œuvre un programme de communication global visant à valoriser l'environnement des investissements, à présenter les ressources foncières et les portefeuilles de projets, et ainsi à attirer les entreprises nationales et étrangères dans l'agriculture de haute technologie. Le Centre d’information de la VNA pour le Sud soutiendra également la mise en relation de l'AHTP avec les investisseurs, les entreprises, les associations professionnelles, les fonds d'investissement et les organisations internationales, et coordonnera l'organisation de conférences de promotion de l'investissement, de forums de réseautage d'affaires et d'ateliers spécialisés.

En matière de formation, le Centre d’information de la VNA pour le Sud organisera des formations en journalisme et communication, marketing agricole, compétences en communication numérique et image de marque des produits agricoles ; l'AHTP collaborera à la mise en œuvre de programmes de formation technique et de transfert de technologies de pointe aux agriculteurs et aux entreprises.

Lors de la cérémonie, Nguyên Quôc Tuân et Pham Dinh Dung, représentant leurs unités respectives, ont signé un accord de coopération, jetant les bases de l’élaboration progressive de programmes et de plans spécifiques, conformément aux fonctions et missions de chaque partie.

Cette signature devrait ouvrir une nouvelle étape dans les relations de coopération entre les deux entités, contribuant à améliorer l’efficacité de la communication, à promouvoir le développement de l’agriculture de haute technologie, l’innovation et à attirer les investissements à Hô Chi Minh-Ville.

Minh Thu/CVN