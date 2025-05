Tô Lâm insiste sur la consultation publique pour les amendements de la Constitution

Dans l’après-midi du 13 mai, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé une réunion du Secrétariat du Comité central sur la mise en œuvre et la situation de la consultation publique concernant les amendements et les compléments de certains articles de la Constitution de 2013.

Après avoir écouté un rapport de synthèse sur la collecte d’avis de la population, ainsi que les interventions lors de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a demandé au Secrétariat d’instruire les organes compétents, dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités, de continuer à diriger et superviser étroitement les travaux afin de respecter les délais et soumettre les résultats à l’Assemblée nationale selon le calendrier de la session.

Le secrétaire général a souligné qu’il est nécessaire de continuer à intensifier la communication auprès de la population sur les objectifs, la signification, la portée et le contenu des amendements et des compléments de certains articles de la Constitution de 2013. Il convient également de diversifier les formes de contribution d’avis, sans en restreindre aucune, afin de garantir la promotion de la démocratie, et d’encourager les citoyens à exprimer leurs opinions via l’application VNeID.

Il a précisé que les organes compétents doivent renforcer la lutte contre les opinions erronées, hostiles, ainsi que contre les informations toxiques et nuisibles diffusées en ligne à propos des amendements de la Constitution de 2013.

Le Secrétariat a confié au Comité du Parti au sein de l’Assemblée nationale la responsabilité principale de travailler avec les organes concernés pour faire le bilan du processus de consultation publique une fois celui-ci achevé, afin d’en tirer les enseignements nécessaires en vue de futures consultations publiques sur les grandes questions nationales.

Concernant certaines questions liées à la mise en œuvre de la Résolution n°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du Comité central du XIIe mandat, le secrétaire général a souligné que la décentralisation de la gestion de l’État doit être intégrée dans un système avec une répartition très claire des responsabilités.

Cette décentralisation vise à créer les conditions les plus favorables pour les citoyens, en garantissant que toutes les demandes soient traitées au niveau local, tandis que les niveaux central et provincial se concentrent sur l’élaboration des politiques.

Selon le Secrétaire général, sur la base de cette décentralisation, il faudra organiser des formations, mettre à jour les nouvelles problématiques et fournir des orientations concrètes aux cadres sur les tâches à réaliser.Il a enfin souligné que coutes ces mesures doivent être mises en œuvre de manière urgente.

