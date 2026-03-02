Le président de l’AN reçoit le premier vice-président du Parlement hellénique

Dans l’après-midi du 2 mars, à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu le premier vice-président du Parlement hellénique, Ioannis Plakiotakis, venu saluer à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam du 28 février au 5 mars

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a mis en avant l’importance de cette visite, qui témoigne de l’intérêt profond du Parlement et du peuple grecs pour les relations d’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance aux relations d’amitié et de coopération multiforme avec la Grèce et souhaite les approfondir. Le plus haut législateur vietnamien a souligné que les deux pays disposent d’un vaste potentiel et de nombreuses marges de manœuvre pour promouvoir la coopération dans des domaines tels que l’économie maritime, le transport maritime, la logistique, les énergies renouvelables, la transformation numérique, la transition verte et l’innovation.

Afin de continuer à renforcer les relations d’amitié entre les deux pays et entre leurs organes législatifs, Trân Thanh Mân a proposé de consolider la confiance politique et la coopération multiforme à travers l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, le partage d’expériences en matière législative et de supervision, ainsi que la coopération au sein des forums multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire Asie - Europe (Asia - Europe Parliamentary Partnership - ASEP).

Le président de l’Assemblée nationale a également suggéré de valoriser davantage le pilier de la coopération économique, en particulier dans les domaines maritime et agricole. Il a appelé le Parlement hellénique à soutenir activement la promotion d’une ratification rapide de l’Accord de protection des investissements Vietnam - Union européenne (EVIPA), ainsi qu’à appuyer les efforts visant à encourager la Commission européenne à lever le "carton jaune" lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé aux produits halieutiques vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Ioannis Plakiotakis a affirmé la volonté de la Grèce de promouvoir de manière globale la coopération bilatérale, tant au niveau parlementaire qu’au niveau gouvernemental, notamment dans le cadre des Nations unies, où la Grèce assume le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité.

Le premier vice-président du Parlement grec s’est déclaré favorable au renforcement des échanges entre les commissions spécialisées et les jeunes parlementaires des deux pays, à la valorisation du rôle de passerelle des groupes d’amitié parlementaires, ainsi qu’à la promotion de la coopération économique dans les secteurs de la construction, de l’énergie et de la navigation maritime.

Les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux et internationaux, dans le cadre de la coopération ASEAN - UE, ainsi que dans les forums interparlementaires régionaux et mondiaux. Elles ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et au respect du droit international, soulignant la nécessité de régler les différends par des moyens diplomatiques et pacifiques sur la base du droit international, ainsi que d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime dans les zones maritimes régionales et mondiales.

VNA/CVN