Dông Thap intensifie ses préparatifs pour les élections législatives et locales

À l’approche des élections des députés de la 16ᵉ élections des députés à la XIV e législature de l'Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous niveaux pour le mandat 2026-2031, fixées au 15 mars 2026, la province de Dông Thap (Sud) affirme avoir engagé très tôt les préparatifs, avec un haut sens des responsabilités et dans le strict respect de la loi.

Lors d'un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Phan Van Thang, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam, a souligné que les autorités provinciales considèrent ce scrutin comme un événement politique majeur, déterminant pour la qualité des organes élus au cours du prochain mandat.

Les instances provinciales ont mis en place dès octobre 2025 le Comité de direction des élections ainsi que les organes compétents, avec une répartition claire des responsabilités et un calendrier précis.

À l’issue de la troisième conférence consultative, la permanence du Front de la Patrie du Vietnam de Dông Thap a publié un plan détaillant l’organisation des rencontres avec les électeurs et la campagne électorale, conformément aux dispositions légales. Les candidats à l’Assemblée nationale ont entamé leur campagne le 27 février, suivis le 28 février par ceux aux Conseils populaires provinciaux.

Dans le contexte de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux et après la réorganisation territoriale, les élections doivent impérativement respecter les exigences légales et s’adapter rapidement aux nouveaux mécanismes administratifs dans la province élargie issue de la fusion. Cela requiert une coordination proactive et une forte responsabilité de l’ensemble du système politique, a-t-il déclaré.

Afin d'assurer le bon déroulement des opérations, le bureau permanent du comité provincial des élections fédérales a suivi de près l'évolution de la situation et a activement collaboré avec les comités du Parti, les autorités et les agences compétentes pour fournir des orientations opportunes et résoudre les difficultés rencontrées sur le terrain. L'objectif est de garantir que toutes les étapes du processus électoral se déroulent de manière uniforme, légale et dans les délais impartis, a-t-il précisé.

Les priorités portent sur une bonne organisation des campagnes électorales, le renforcement de la communication auprès des électeurs, la supervision du processus ainsi que le traitement rapide des plaintes et signalements.

Concernant la liste des candidats, Phan Van Thang a indiqué que Dông Thap avait finalisé une liste de 30 candidats pour la 16e Assemblée nationale, parmi lesquels 18 députés seront élus. Pour le Conseil populaire provincial, 142 candidats sont en lice pour élire 85 sièges, tandis qu’au niveau communal, 3.907 candidats briguent 2 332 sièges. Les listes respectent les critères de représentation, d’équilibre entre réélus et nouveaux candidats, ainsi que la diversité des secteurs et composantes sociales. Les critères de sélection ont été appliqués avec rigueur, notamment en matière de moralité, de compétence, de réputation et de capacité à participer aux décisions importantes.

