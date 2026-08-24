Trân Câm Tu rencontre la communauté vietnamienne à Singapour

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu, a rencontré le 24 août au soir des responsables et employés de l’ambassade du Vietnam à Singapour ainsi que de nombreux Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant dans le pays, dont des experts et des intellectuels.

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Photo: VNA/CVN

Au nom de l’ambassade et de la communauté vietnamienne, l’ambassadeur Trân Phuoc Anh s’est réjoui d’accueillir la délégation vietnamienne, soulignant le développement positif des relations Vietnam - Singapour dans tous les domaines. Il a estimé que cette visite contribuerait à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a également affirmé que l’ambassade continuerait à accomplir efficacement ses missions politiques et communautaires, ainsi qu’à renforcer le travail du Parti et la solidarité interne.

Présentant la situation de la communauté, l’ambassadeur Trân Phuoc Anh a souligné que les Vietnamiens de Singapour restaient attachés à leur pays et, en coordination avec l’ambassade, menaient de nombreuses activités dans la diplomatie populaire et dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de l’éducation, de la transformation numérique et des start-up, contribuant à renforcer les relations Vietnam - Singapour.

Le Professeur-Docteur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew, a estimé que la visite de Trân Câm Tu revêtait une importance historique et ouvrait de grandes perspectives, susceptibles de faire des relations Vietnam-Singapour un modèle dans la région, au service de la paix, de la prospérité et de la coopération.

De son côté, Ta Thuy Liên, cheffe du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour, a présenté les initiatives en matière de transformation numérique et souligné que la visite constituait un grand encouragement pour la communauté, renforçant sa volonté de mettre ses compétences et son expertise au service du développement du pays.

Trân Câm Tu a souligné que cette visite et la coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour entre les deux partis témoignaient de la priorité accordée par le Vietnam aux relations avec les pays de la région, dont Singapour. Elles visent à approfondir les relations entre le PCV et le Parti d’action populaire (PAP) de Singapour, à consolider leurs fondements politiques et à promouvoir une coopération globale entre les deux partis, les deux États et les peuples.

Photo : VNA/CVN

Informant la communauté de la situation nationale, Trân Câm Tu a indiqué que le Vietnam avait achevé une première année de fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux. Cette réforme d’envergure a permis de rationaliser l’appareil administratif, d’améliorer le cadre juridique et de renouveler les méthodes de direction et de mise en œuvre. Il a toutefois souligné qu’il s’agissait seulement d’une première étape et que le pays devait poursuivre la réforme institutionnelle, renforcer la décentralisation, améliorer les infrastructures numériques et développer les compétences des cadres.

Il a également présenté les résultats obtenus dans la mise en œuvre, depuis 18 mois, de la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation et de transformation numérique nationale. Le Vietnam a identifié dix technologies stratégiques, associées à 30 produits technologiques stratégiques et à 20 grands défis nationaux. Plusieurs entreprises vietnamiennes commencent à maîtriser certaines technologies et à développer des produits destinés aux marchés national et international.

Trân Câm Tu a souligné la nécessité de lever les obstacles liés aux institutions, aux infrastructures, aux ressources humaines et à la cybersécurité, afin de passer davantage à la création de produits et de valeurs concrètes. Il a indiqué que le Vietnam et Singapour avaient dégagé des orientations communes pour une stratégie de connexion technologique, avec des projets concrets visant à mettre en pratique le modèle de coopération entre les trois composantes - État, entreprises et établissements de recherche - des deux pays.

Il a enfin salué le rôle actif du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour dans le renforcement des liens communautaires et la préservation de l’identité culturelle vietnamienne. Il a affirmé que le Parti et l’État considéraient les Vietnamiens résidant à l’étranger comme une partie inséparable de la nation et une ressource importante pour son développement.

Trân Câm Tu a également félicité le personnel de l’ambassade pour ses efforts et l’a appelé à renforcer davantage le soutien à la communauté et les liens entre les Vietnamiens de l’étranger et le pays.

VNA/CVN