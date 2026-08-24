Perspectives de coopération scientifique et technologique à partir de l'expérience de Singapour

Dans un contexte d'évolution rapide de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies numériques, l'expérience de Singapour démontre que l'adaptation aux nouvelles technologies ne dépend pas uniquement de l'investissement infrastructurel ou de la promulgation de politiques, mais exige une synchronisation entre les institutions, l'organisation de l'appareil étatique, les ressources humaines et les modalités de partenariat public-privé.

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Photo : VNA/CVN

Ces enseignements constituent des références précieuses pour le Vietnam, alors que son économie numérique et son niveau d'application de l'IA progressent de manière fulgurante.

Selon le Professeur Vu Minh Khuong de l'Université nationale de Singapour (NUS), Singapour ajuste promptement son cadre législatif et son organisation étatique, illustré par le renommage du ministère de la Communication et de l'Information en ministère du Développement numérique et de l'Information.

Singapour déploie des initiatives aidant des dizaines de milliers d'entreprises à intégrer l'IA, tout en formant massivement ses fonctionnaires. Le pays gère les risques tels que la désinformation et la protection des données par une combinaison de cadres légaux et de sensibilisation sociale, garantissant que les groupes vulnérables ne soient pas marginalisés. Singapour privilégie un écosystème d'innovation où les multinationales participent directement à la résolution des défis nationaux stratégiques.

Les indicateurs de l'économie numérique montrent que le Vietnam dispose d'une base favorable pour accélérer l'application des nouvelles technologies. Thao Dao, responsable de la stratégie chez Google, indique que le Vietnam se classe continuellement parmi les marchés numériques à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est depuis dix ans. L'économie numérique nationale pèse désormais environ 39 milliards de dollars, dont 25 milliards proviennent du commerce électronique. Le commerce par vidéo connaît une croissance annuelle de 60%, tandis que 650.000 vendeurs utilisent les plateformes numériques comme canal principal pour atteindre leurs clients. L'intérêt et l'usage de l'IA par les Vietnamiens figurent parmi les plus élevés de la région, l'outil devenant commun dans les entreprises et l'éducation.

Shanti Alexander, directrice des programmes politiques de l'Asie-Pacifique chez Meta, confirme ce potentiel, soulignant que les entreprises vietnamiennes mènent la région dans le commerce conversationnel et l'usage des messageries professionnelles. Une étude de Meta révèle que neuf sondés sur dix au Vietnam perçoivent l'IA comme une valeur ajoutée pour la productivité et les échanges commerciaux. Les experts saluent l'esprit entrepreneurial vietnamien, marqué par une forte propension à l'expérimentation technologique et une vision tournée vers l'avenir.

L'expertise singapourienne en matière de connexion entre les politiques publiques et les besoins réels des entreprises offre des pistes majeures pour le Vietnam.

En combinant un vaste marché, une main-d'œuvre jeune et une grande réceptivité technologique avec les capacités de gouvernance et de connexion mondiale de Singapour, les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans l'IA et l'économie numérique. Le Vietnam possède les conditions requises pour passer du statut de simple marché utilisateur à celui de centre de développement et de création de valeur à partir des technologies. Cette synergie entre les atouts vietnamiens et le modèle de gestion singapourien ouvre un nouvel espace de développement bilatéral pour la phase de croissance scientifique et technologique à venir, a-t-il conclu.

VNA/CVN