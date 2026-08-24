Trân Câm Tu rencontre le président du Parti d’action populaire de Singapour

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour et de sa coprésidence du premier Dialogue stratégique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti d’action populaire (PAP) de Singapour, le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Trân Câm Tu, a rencontré le 24 août le président du PAP et ministre singapourien de l’Éducation, Desmond Lee.

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Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu a remercié le Comité central du PAP et son président pour l’accueil chaleureux et cordial réservé à la délégation vietnamienne, et leur a transmis les salutations et les meilleurs vœux des dirigeants du PCV. Il a félicité Singapour pour ses réalisations et salué le rôle dirigeant constant et efficace du PAP, qui a contribué à faire du pays un État développé, doté d’une économie dynamique, d’une gouvernance performante et d’une position de plus en plus importante dans la région et le monde.

Il s’est réjoui du développement continu des relations Vietnam - Singapour, fondées sur une forte confiance politique, une coopération économique dynamique et des échanges étroits entre les peuples. L’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique global, en mars 2025, a ouvert une nouvelle étape, offrant un cadre favorable à une coopération plus approfondie, substantielle et efficace.

Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu a souligné que les relations entre les deux partis constituaient un pilier important des relations bilatérales, contribuant à renforcer leurs fondements politiques et à orienter leur développement. Il a apprécié le maintien des contacts de haut niveau et le partage d’expériences en matière d’édification du Parti, de gouvernance nationale, d’élaboration des politiques et de développement des ressources humaines.

Il a remercié Singapour pour son soutien, depuis plus d’une décennie, à la formation de cadres vietnamiens de niveau intermédiaire et supérieur, et souhaité approfondir davantage les relations entre les deux partis. Il a notamment proposé de valoriser les mécanismes de coopération, en particulier le Dialogue stratégique entre les deux partis, de multiplier les échanges entre leurs dirigeants, notamment les jeunes dirigeants prometteurs, ainsi que de renforcer le partage de visions sur le développement national, la coopération dans l’éducation et la formation et les échanges entre organisations de masse des deux partis.

De son côté, Desmond Lee s’est dit impressionné par les réalisations du Vietnam en matière de développement, ainsi que par son rôle et sa position de plus en plus affirmés. Il a affirmé que le PAP accordait une grande importance aux relations avec le PCV et souhaitait continuer à les approfondir.

Soutenant les propositions de Trân Câm Tu, Desmond Lee a assuré que le PAP continuerait à travailler étroitement avec le PCV afin de promouvoir une coopération globale, notamment dans les domaines des sciences et technologies et de l’intelligence artificielle, ainsi que les échanges d’expériences en matière de gouvernance, de formation des cadres et de direction du pays.

Les deux parties ont échangé sur les objectifs, les visions ainsi que les méthodes de direction et d’exercice du pouvoir des deux partis. Elles ont salué la mise en place rapide du mécanisme de Dialogue stratégique entre le PCV et le PAP qui témoigne de l’engagement ferme et de la haute priorité accordée par les deux partis aux relations bilatérales, tout en reflétant la confiance politique de plus en plus profonde entre le Vietnam et Singapour.

Elles sont convenues de valoriser ce mécanisme pour en faire progressivement un canal d’échanges régulier et substantiel entre les dirigeants des deux partis, et de coordonner leurs efforts face aux évolutions rapides de la situation régionale et internationale. Elles ont estimé que le premier Dialogue stratégique constituerait un nouveau jalon dans les relations entre les deux partis, contribuant à donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global Vietnam - Singapour.

VNA/CVN