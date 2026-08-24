Vietnam - Laos : renforcement de la coopération et de la solidarité de la jeunesse

Un séminaire de partage d'expériences entre le Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam et le Comité provincial de l’Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao de Luang Prabang, placé sous le thème de l’accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle et l’entrepreneuriat, a eu lieu le 23 août, dans la province lao de Luang Prabang.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cet échange, Phaivanh Chanthasouk, secrétaire du comité provincial de l'Union de la jeunesse de Luang Prabang, a rappelé que la province compte actuellement plus de 63.000 jeunes répartis dans 1.115 structures locales. Affirmant que cette catégorie de la population constitue le moteur du développement socio-économique régional, il a souligné les efforts constants pour déployer des programmes de formation professionnelle, favoriser l’émancipation par le travail et encourager l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Ces initiatives se concentrent particulièrement sur l'enseignement de l'anglais, la maîtrise de l'intelligence artificielle (IA) ainsi que sur l'accès à des crédits préférentiels pour soutenir les modèles économiques familiaux gérés par la jeunesse.

Saluant l’efficacité de la coopération internationale, le responsable lao a précisé que Luang Prabang a d'ores et déjà ratifié sept protocoles d'accord (MOU) avec des provinces jumelées du Vietnam. Ces partenariats ont permis à de nombreux cadres de l'Union de bénéficier de formations théoriques et professionnelles au Vietnam, tout en facilitant l’octroi de bourses d'études pour les élèves issus de zones reculées et défavorisées.

Au cours des discussions, la délégation vietnamienne a partagé son expertise en matière d’apprentisage, de formation professionnelle, de travail, de startup, de compétences numériques et technologiques, et d’IA. Les représentants vietnamiens ont suggéré de renforcer des réseaux de jeunes entrepreneurs entre les deux pays, d'intensifier l'organisation de sessions de formation communes et de promouvoir davantage les produits locaux créés par la jeunesse.

En marge du séminaire, la délégation vietnamienne a également remis des vélos, du matériel scolaire et des fournitures aux élèves des écoles Hùng Vuong et Pongsavanh à Luang Prabang, marquant ainsi un geste de solidarité concrète.

Cette série d’activités volontaires, d’échanges, de partage d’expériences, couronnée de succès, réaffirme la volonté des deux nations de consolider leur amitié traditionnelle et leur solidarité spéciale. Elles confirment la détermination des jeunes vietnamiens et lao à cultiver, renforcer et développer sans cesse la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et le lien stratégique qui unissent le Vietnam et le Laos, afin de les développer de manière durable et florissante.

VNA/CVN