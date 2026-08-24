Nouvelle étape dans les relations entre le PCV et le PAP de Singapour

À l’invitation du Comité central du Parti d’Action populaire (PAP) de Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a quitté Hanoï le matin du 24 août pour une visite officielle à Singapour, où il coprésidera le premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour entre le PCV et le PAP, du 24 au 25 août.

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Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne comprend, entre autres, Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de l’Organisation ; Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des Politiques et des Stratégies ; Doàn Minh Huân, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh; et Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères.

Photo : VNA/CVN

La visite officielle de Trân Câm Tu à Singapour et sa coprésidence du Dialogue stratégique Vietnam-Singapour marqueront plusieurs premières. Il s’agira de la première visite officielle à Singapour d’un permanent du Secrétariat du PCV. Il s’agira également de la première réunion du mécanisme de Dialogue stratégique Vietnam - Singapour, dont la création a été convenue par les dirigeants des deux pays lors de la visite d’État à Singapour du secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, en mai 2026. Le Vietnam est le premier pays d’Asie du Sud-Est à disposer d’un tel mécanisme avec le PAP de Singapour.

VNA/CVN