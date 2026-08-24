Nouvelle étape dans les relations entre le PCV et le PAP de Singapour

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|Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a quitté Hanoï le matin du 24 août pour une visite officielle à Singapour, où il coprésidera le premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour entre le PCV et le PAP, du 24 au 25 août.
|Photo : VNA/CVN
La délégation vietnamienne comprend, entre autres, Nguyên Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de l’Organisation ; Nguyên Thanh Nghi, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale des Politiques et des Stratégies ; Doàn Minh Huân, membre du Bureau politique et directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh; et Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique, ministre des Affaires étrangères.
|Le quotidien The Straits Times rend compte de la visite et du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour.
|Photo : VNA/CVN
La visite officielle de Trân Câm Tu à Singapour et sa coprésidence du Dialogue stratégique Vietnam-Singapour marqueront plusieurs premières. Il s’agira de la première visite officielle à Singapour d’un permanent du Secrétariat du PCV. Il s’agira également de la première réunion du mécanisme de Dialogue stratégique Vietnam - Singapour, dont la création a été convenue par les dirigeants des deux pays lors de la visite d’État à Singapour du secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, en mai 2026. Le Vietnam est le premier pays d’Asie du Sud-Est à disposer d’un tel mécanisme avec le PAP de Singapour.
VNA/CVN