Vietnam - Singapour : renforcer le Partenariat stratégique global

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), est arrivé le 24 août à Singapour pour une visite officielle de deux jours, marquée notamment par le premier Dialogue stratégique entre le PCV et le PAP.

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Photo : VNA/CVN

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), accompagné d’une haute délégation du PCV, est arrivé à l’aéroport Changi à la mi-journée du 24 août (heure locale), entamant une visite officielle à Singapour les 24 et 25 août, à l’invitation du Comité central du Parti d’action populaire (PAP) de Singapour.

À son arrivée, Trân Câm Tu a été accueilli, côté singapourien, par Desmond Choo, ministre d’État à la Défense, ainsi que plusieurs autres hauts fonctionnaires. Côté vietnamien étaient notamment présents l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, et son épouse, ainsi que des responsables et membres du personnel de l’ambassade.

Au cours de sa visite, Trân Câm Tu coprésidera le premier Dialogue stratégique Vietnam-Singapour entre le PCV et le PAP. Les dirigeants des deux parties étaient convenus d’établir ce mécanisme de dialogue stratégique de haut niveau lors de la visite d’État à Singapour du secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, en mai dernier.

Cette visite revêt une importance particulière. Il s’agit de la première visite officielle à Singapour d’un permanent du Secrétariat du Comité central du PCV. Elle coïncide également avec la première réunion du mécanisme de Dialogue stratégique Vietnam-Singapour, le Vietnam étant le premier pays d’Asie du Sud-Est à établir un tel mécanisme avec le PAP.

La visite témoigne d’une nouvelle étape dans les relations entre les deux Partis et devrait renforcer les fondements politiques et donner un nouvel élan à l’approfondissement du Partenariat stratégique global Vietnam - Singapour. Elle traduit également la détermination des deux parties à concrétiser les accords et les perceptions communes convenus au plus haut niveau.

VNA/CVN