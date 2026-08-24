Le dirigeant Tô Lâm reçoit le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 24 août à Hanoï le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, en visite officielle au Vietnam du 23 au 26 août.

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Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu lundi 24 août à Hanoï le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, en visite officielle au Vietnam, appelant à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines parlementaire, économique et commercial.

Le dirigeant Tô Lâm s’est félicité de cette visite, première d’un président de l'organe législatif d’un pays africain au Vietnam depuis le début de la XVIe législature. Après une série d'activités organisées en 2025 à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1975-2025), il s'est déclaré convaincu que cette visite ouvrirait un nouveau chapitre dans les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Côte d’Ivoire, ainsi qu’entre leurs organes législatifs.

Il a transmis ses salutations et son invitation à visiter le Vietnam au président ivoirien et au président du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Alassane Ouattara, tout en félicitant la Côte d’Ivoire pour ses réalisations socio-économiques, l’amélioration des conditions de vie de sa population et le renforcement de son rôle et de son statut sur la scène internationale.

Le dirigeant vietnamien a apprécié les progrès positifs de la coopération bilatérale, qui ont fait de la Côte d’Ivoire le premier partenaire commercial du Vietnam en Afrique en 2025. Tô Lâm a estimé que le Vietnam et la Côte d’Ivoire devraient approfondir davantage leur coopération dans l’intérêt commun des deux peuples, contribuant ainsi au développement des deux pays ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans leurs régions respectives.

Outre le renforcement des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux, Tô Lâm a proposé d’intensifier le partage d’expériences législatives. Les deux Assemblées nationales pourraient également jouer un rôle de passerelle pour promouvoir les relations bilatérales, notamment en supervisant les négociations, la conclusion et la mise en œuvre des accords de coopération. Il a aussi préconisé de renforcer les échanges dans les domaines culturel, social, éducatif et entre les peuples.

Sur le plan économique, Tô Lâm a appelé à élargir et diversifier les échanges commerciaux au-delà des produits traditionnels tels que le riz et les noix de cajou brutes, afin de parvenir à un meilleur équilibre commercial. Selon lui, les deux Assemblées nationales devraient étudier la mise en place rapide de mécanismes d’échange d’informations sur les nouvelles politiques et réglementations des deux pays dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Le secrétaire général du Parti et président de la République a également proposé à la Côte d’Ivoire de créer des conditions favorables aux investisseurs vietnamiens souhaitant investir dans le pays, notamment dans des secteurs où ils disposent d’atouts, tels que l’agriculture, les télécommunications, le pétrole et le gaz, la transformation numérique, la cybersécurité, l’exploitation et la transformation des minerais, la transformation des produits agricoles, les infrastructures civiles, les ports maritimes, le développement urbain et les véhicules électriques.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Patrick Achi a remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux et transmis les salutations d’Alassane Ouattara à Tô Lâm. Il s’est dit impressionné par les réalisations du Vietnam après quatre décennies de Renouveau, estimant que son expérience constituait à la fois une source d’inspiration et un modèle pour les pays africains dans leur processus de développement.

Évoquant les résultats de son entretien avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, Patrick Achi a souligné les similitudes entre les aspirations et les conditions de développement des deux pays. Il a exprimé le souhait de faire de la Côte d’Ivoire une destination privilégiée pour les entreprises vietnamiennes désireuses d’investir et d’élargir leurs marchés en Afrique de l’Ouest.

Il a également proposé que les deux Assemblées nationales deviennent un forum régulier de dialogue et d’échanges d’expériences dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, la transformation numérique, l’investissement privé, le développement des ressources humaines et la mobilisation de financements pour le développement.

À cette occasion, Patrick Achi a transmis au dirigeant To Lam l’invitation d’Alassane Ouattara à effectuer prochainement une visite en Côte d’Ivoire. Tô Lâm a chargé les ministères des Affaires étrangères des deux pays de se concerter afin de convenir d’une date appropriée.

VNA/CVN