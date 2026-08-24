Trân Câm Tu rend hommage au Président Hô Chi Minh à Singapour

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, à la tête d'une délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam, a déposé le 24 août une gerbe de fleurs devant la statue et la plaque commémorative du Président Ho Chi Minh, situées dans l'enceinte du Musée des civilisations asiatiques.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, à la tête d'une délégation de haut rang du Parti communiste du Vietnam, a déposé le 24 août une gerbe de fleurs devant la statue et la plaque commémorative du Président Hô Chi Minh, situées dans l'enceinte du Musée des civilisations asiatiques (ACM).

Trân Câm Tu et la délégation ont observé une minute de silence en signe de profonde gratitude pour les contributions immenses du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire glorieuse du Parti et de la nation. Ils ont exprimé leur détermination à poursuivre l'étude et le suivi de la pensée, de la moralité et du style du grand dirigeant, afin de réaliser son vœu de construire un Vietnam de plus en plus prospère, capable de rivaliser avec les puissances des cinq continents.

Photo : VNA/CVN

La statue du Président Hô Chi Minh, aux côtés de celles d'autres dirigeants et personnalités illustres d'Asie, est solennellement installée dans le vaste espace du Musée des civilisations asiatiques, illustrant la connexion historique entre les cultures asiatiques ainsi qu'entre l'Asie et le monde.

En mai 2008, à l'occasion du 118e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh et du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Singapour, le Conseil national du patrimoine de Singapour a inauguré la plaque commémorative en son honneur. Par la suite, grâce à l'initiative des amis de Singapour, de l'ambassade du Vietnam et du Musée Hô Chi Minh, la statue du dirigeant vietnamien a été érigée en septembre 2011 à côté de ladite plaque commémorative.

VNA/CVN