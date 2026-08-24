Diên Biên accélère l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie

La province de Diên Biên (Nord) s’efforce d’achever avant le 2 septembre 2026 les opérations d’exhumation et de prélèvement d’échantillons sur les restes de soldats morts pour la Patrie, afin de procéder à leur identification par analyse ADN.

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Photo : VNA/CVN

Le 24 août au matin, le Comité directeur de la province de Diên Biên chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes de soldats morts pour la Patrie, en coordination avec le Comité du Parti et le Comité populaire du quartier de Diên Biên Phu, a organisé une cérémonie d’offrandes d’encens et lancé les opérations d’exhumation, de prélèvement et de remise d’échantillons provenant de tombes dont l’identité des personnes inhumées n’a pas encore été établie.

Dans une atmosphère solennelle, les délégués ont rendu hommage aux soldats morts pour la Patrie, observé une minute de silence à leur mémoire et exprimé leur profonde gratitude envers ceux qui ont courageusement combattu et sacrifié leur vie pour la libération nationale ainsi que pour l’édification et la défense de la Patrie.

À l’issue de la cérémonie, les cadres et soldats du Commandement militaire provincial ont lancé les opérations d’exhumation et procédé au prélèvement et à la remise des échantillons, ainsi qu’à la numérisation des informations relatives aux restes des soldats, conformément aux procédures en vigueur.

Le Mémorial des soldats de la Jeunesse de choc compte actuellement 18 tombes, dont 16 sans informations permettant d’identifier les personnes inhumées et nécessitant un prélèvement d’échantillons pour analyse ADN. Il s’agit du dernier mémorial de la province où de tels prélèvements doivent être effectués.

Selon le plan établi, le Commandement militaire provincial s’est fixé pour objectif d’achever les opérations d’exhumation et de prélèvement dès le 24 août. Afin de garantir le calendrier et la qualité des opérations, il a mobilisé les forces et les moyens nécessaires et organisé de manière coordonnée les différentes tâches, avec pour objectif de réaliser les prélèvements dans les délais impartis, en toute sécurité et avec précision. Ces opérations devraient contribuer à identifier rapidement les soldats dont l’identité demeure inconnue, à répondre aux attentes de leurs familles et à perpétuer la tradition vietnamienne de gratitude envers ceux qui ont contribué à la défense de la Patrie.

Selon le Comité directeur provincial de Diên Biên, au 22 août, les forces concernées avaient exhumé 4.170 des 4.608 tombes nécessitant un prélèvement dans six cimetières militaires, à savoir Tuân Giao, Tua Chua, Him Lam, Tông Khao, Dôc Lâp et A1. Parmi les échantillons prélevés, 3.498 ont été remis à l’Institut de médecine légale militaire pour analyse ADN, tandis que 225 restes ne remplissaient pas les conditions requises pour permettre un prélèvement.

Le Comité directeur provincial accélère actuellement les opérations et s’efforce d’achever, avant le 2 septembre 2026, l’exhumation et le prélèvement d’échantillons sur les restes des soldats dans les sept cimetières militaires concernés. Ces opérations constituent une étape importante pour poursuivre les analyses ADN et identifier les soldats dont les informations personnelles font encore défaut.

Parallèlement à l’accélération des opérations d’exhumation et de prélèvement, la province de Diên Biên a récemment approuvé le principe de réparation et de modernisation de plusieurs ouvrages dans quatre cimetières militaires, à savoir A1, Dôc Lâp, Tông Khao et Him Lam, pour un financement prévisionnel de plus de 7 milliards de dôngs.

VNA/CVN