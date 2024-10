Traduction vietnamienne d’un livre sud-coréen sur la vie du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a lancé, le 23 octobre, un livre en vietnamien et en coréen sur le feu secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, écrit par l’auteur sud-coréen Cho Chulhyeon. Il s’agit du premier ouvrage rédigé par un écrivain étranger portant sur la vie et la carrière de ce dirigeant, avec des informations détaillées sur sa jeunesse, méconnues du grand public.

La Maison d'édition de la VNA a organisé une cérémonie de lancement pour cet ouvrage intitulé Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Histoires du secrétaire général Nguyên Phu Trong), de l'auteur sud-coréen Cho Chulhyeon, à l’occasion des 100 jours depuis le décès du leader du Parti communiste du Vietnam.

L’ouvrage se divise en plusieurs parties : introduction : période scolaire ; chapitre 1 : l’âge adulte ; chapitre 2 : la période de la critique ; chapitre 3 : sacrifice pour le peuple ; chapitre 4 : la période d'adaptation ; et enfin : esquisse de l'image d'un "pays culturel".

Ce livre de 344 pages brosse un portrait vivant et détaillé de Nguyên Phu Trong à travers les récits de ses 80 ans de vie, retraçant ses réalisations, depuis ses fonctions en tant que secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoï (2000-2006), président de l’Assemblée nationale (2006-2011), jusqu’à ses trois mandats consécutifs à la tête du Parti à travers les Congrès nationaux du XIe, XIIe et XIIIe mandats.

Le président Luong Cuong, alors membre du Politburo et de la permanence du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, a rédigé la préface du livre. Il y souligne que Cho Chulhyeon a su représenter de manière réaliste et vivante la vie et la carrière de Nguyên Phu Trong, permettant ainsi aux lecteurs vietnamiens et étrangers de mieux comprendre ce leader talentueux et vertueux, stratège indépendant et créatif, ainsi que figure culturelle éminente du Vietnam à l’époque de Hô Chi Minh.

"La Maison d'édition de la VNA publie l'ouvrage +Truyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng+ qui porte une profonde signification éducative pour les cadres, les membres du Parti et le peuple, en illustrant l’exemple de l’éthique révolutionnaire et des qualités de vie exemplaires d’un membre du Parti communiste. Le lancement de ce livre contribue également à renforcer l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la République de Corée, alors que les deux pays célèbrent le 32e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 2e anniversaire de leur partenariat stratégique intégral", a écrit Luong Cuong dans sa préface.

Lors de la cérémonie de lancement, Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et chef de sa Commission des relations extérieures, a souligné que Cho Chulhyeon avait dressé un portrait clair et vivant de Nguyên Phu Trong, allant de son enfance jusqu’à ses trois mandats consécutifs à la tête du Parti. L’auteur a notamment mis l’accent sur les moments décisifs de la vie de Nguyên Phu Trong, ainsi que sur ses contributions dans les domaines politique, économique, diplomatique, militaire et culturel.

Lê Hoài Trung a également précisé que cet ouvrage éclaire non seulement la vie et la carrière de Nguyên Phu Trong, mais constitue aussi une référence précieuse pour les lecteurs vietnamiens et étrangers qui souhaitent approfondir leurs recherches sur la vie et les contributions du secrétaire général.

Vu Viêt Trang, directrice générale de l’Agence Vietnamienne d’Information, a déclaré que cet ouvrage permettait aux lecteurs vietnamiens de découvrir la figure de Nguyên Phu Trong sous un angle nouveau, à travers les yeux d’un écrivain étranger. La VNA et la société sud-coréenne Jammy Holdings ont signé le 22 juillet dernier un accord de transfert de droits d’auteur pour ce livre, permettant ainsi à la Maison d’édition de la VNA de publier cette œuvre en vietnamien et en coréen au Vietnam.

Elle a également souligné que cet ouvrage représente le premier livre rédigé par un auteur étranger sur la vie et la carrière de Nguyên Phu Trong, avec des informations détaillées sur sa jeunesse et ses années universitaires, que peu de gens connaissaient jusqu’à présent. C’est le fruit d’un travail de recherche approfondi de Cho Chulhyeon, qui a dressé un portrait fidèle et simple de ce dirigeant vietnamien.

"Au cours de notre travail avec l’auteur, ce qui nous a particulièrement touchés, c’est l’affection, l’admiration et le respect que Cho Chulhyeon porte à Nguyên Phu Trong, lesquels transparaissent dans ses choix de calligraphie, de langue et d’illustrations. Ce livre témoigne d’un sentiment profond et sincère envers le Vietnam et son peuple", a-t-elle ajouté.

Selon la présidente de l’Association des Sud-Coréens au Vietnam, Chang Eun-sook, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, est un grand leader politique qui incarne l’histoire moderne du Vietnam. Sa carrière politique a non seulement profondément marqué le peuple vietnamien, mais a également grandement contribué au développement national et à des changements justes dans la société.

"Le livre contient des leçons importantes dont la jeunesse d’un pays peut s’inspirer. En particulier, la philosophie, la persévérance et le dévouement inébranlable du secrétaire général Nguyên Phu Trong serviront d'exemple remarquable pour la jeune génération d’aujourd’hui, leur inculquant un sens des responsabilités sociales et du leadership", a-t-elle déclaré. "La lecture de cet ouvrage m’a permis de mieux comprendre le secrétaire général et m’a également donné l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire du Vietnam".

Dans une interview avec les correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information à Séoul, Cho Chulhyeon a partagé que la relation de longue date entre le Vietnam et la République de Corée a suscité un intérêt croissant pour le Vietnam parmi les Sud-Coréens. Nguyên Phu Trong a particulièrement retenu son attention en raison de sa formation littéraire, une rareté parmi les dirigeants mondiaux, qui viennent souvent du domaine du droit, de l’économie ou des sciences politiques.

Impressionné par les compétences exceptionnelles de Nguyên Phu Trong dans la rédaction d’essais et de commentaires, l’auteur a approfondi ses recherches sur la vie de ce dirigeant, depuis ses années scolaires. Commencé en 2014, ce travail de recherche a rencontré des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19. En 2022, alors que les deux pays célébraient le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, Cho Chulhyeon a effectué plusieurs voyages au Vietnam, où il a finalisé l’écriture du livre après un an et demi de travail intense.

La version coréenne du livre a été publiée en République de Corée par l’écrivain Cho Chulhyeon et Jammy Holdings, Jammy Media le 14 avril 2024, à l’occasion du 80e anniversaire du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

