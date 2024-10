Vernissage de l'exposition "Tâm Canh" du peintre Doàn Thê Vy

Le peintre Doàn Thê Vy est né à Long An dans une famille riche de tradition artistique musicale. Mais c’est pour la peinture qu’il se passionna dès le plus jeune âge.

Après avoir obtenu son diplôme de l'Université des beaux-arts en 2006, il a travaillé dans l'industrie de la télévision. Ses voyages à travers le pays l'ont non seulement aidé à explorer la beauté de la nature, mais ont également nourri un amour profond pour sa patrie et ses habitants. Cet amour a également suscité chez lui des inquiétudes quant aux changements de la nature dans le cadre de vie des temps modernes. Tout ceci est devenu une forte source d’inspiration, le poussant à revenir à la peinture.

Depuis 2014, Doàn Thê Vy a décidé de consacrer toute sa vie à l'art. Il a participé activement à de nombreuses activités artistiques et expositions.

Dans l'espace Tâm Canh, plus de 30 œuvres semi-abstraites sont exposées, démontrant le caractère unique de l'harmonisation de la beauté de la nature et d’un monde intérieur profond. Avec une variété de matériaux tels que l'huile, la laque et le synthétique, l'artiste crée habilement des œuvres à l’intersection délicate de la réalité et du fantasme.

L'exposition est aussi la première histoire que l'artiste souhaite partager avec nous. Ce ne sont pas seulement de beaux paysages, mais aussi un voyage à la découverte de l'âme de l'artiste. Les aspects métaphoriques et pratiques de sa carrière et de sa vie sont présentés et transmis à travers cette exposition.

Dans ses peintures grand format, l'artiste Doàn Thê Vy plonge dans l'espace paysager, recréant des "souvenirs enfouis" et des émotions de voyages passés. Du point de vue de l'observation du monde extérieur combiné à la subjectivité personnelle, l'artiste nous invite à entrer dans un monde de rêves et d’illusions.

Les choses qui nous entourent contiennent toujours d’innombrables suggestions, et les artistes ont constamment les exploité et développé dans leur art. Du naturalisme à l’abstraction, son processus créatif est un lent voyage au fil d’années de pratique. Les changements dans son style artistique reflètent non seulement l’évolution de son regard sur le monde extérieur, mais sont également un reflet subtil de son état intérieur paisible.

Au fil du temps, chaque trait, chaque couleur devient progressivement une voix intérieure qui exprime l'équilibre entre réalisme et profondeur émotionnelle. Ses œuvres témoignent d’une quête visant à trouver l'harmonie entre l'art et la vie, entre la beauté naturelle et la tranquillité d'esprit.

Les peintures exposées ne se limitent pas à l'abstraction ou à la cartographie du paysage, mais expriment la nature travers une perspective plus profonde et plus subtile. C'est une compréhension profonde du changement constant de la vie, où chaque étape est unique et nouvelle mais étroitement liée aux autres. C'est ce qui crée la vitalité et la surprise, faisant ressentir au spectateur le souffle de la vie, esquissé à travers la vision pointue et riche de l'artiste.

Texte et photos : Minh Thu/CVN