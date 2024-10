Bientôt le Festival de musique et de communauté 2024 à Hanoï

Vendredi 18 octobre à Hanoï, l’ambassade de Suisse a organisé une conférence de presse pour présenter le festival de musique et de communauté BridgeFest 2024 qui aura lieu sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, à Hanoï, le 2 novembre prochain.

Ce festival proposera une scène de concert et un espace interactif avec des organisations communautaires promouvant l’égalité, le développement durable et inclusif. Il sera organisé par l’organisation Oxfam au Vietnam ; les ambassades des Pays-Bas, des États-Unis, de Suisse et du Canada, ainsi que le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme. Il sera mis en œuvre par la société Hexagon, l’organisation REACH et l’entreprise ECUE.

Une bonne fête

BridgeFest 2024 promet d’être une fête musicale unique avec des performances vivantes et colorées d’artistes reconnus tels que Pháo, Thanh Duy, Hà Lê, le groupe The Wall (ou Buc Tuong en vietnamien), Minh Toc & Lam, Hanoi Swing Dance, la chorale communautaire Gió Xanh (Vent Vert), les groupes JamBox et Bridge Band. Il présentera également au public des spectacles riches en identité culturelle vietnamienne réalisés par des groupes communautaires venus de trois régions du pays.

Quarante organisations et entreprises vietnamiennes y créeront un espace pour présenter les activités qu’elles mènent pour contribuer au développement durable du Vietnam dans de nombreux domaines, tels que la protection de l’environnement, la santé, l’éducation, l’inclusion sociale, l’égalité des sexes, etc.

Les Pays-Bas reconnaissent l’importance de la participation communautaire, pierre angulaire du BridgeFest. "Les Pays-Bas croient fermement en une participation communautaire généralisée à la société, que BridgeFest facilite de manière unique et merveilleuse ces derniers temps. Je suis fier de dire que les Pays-Bas, en étant l’un des deux plus grands sponsors de l’événement cette année, continuent de soutenir le rôle unique des initiatives menées par la communauté afin de créer un avenir prospère, inclusif et social pour tous", a souligné l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar.

Le Canada, pour sa part, amplifie davantage l’impact des organisations communautaires, en présentant leurs activités dans des stands d’expérience. "Le Canada est ravi de soutenir BridgeFest 2024. Nous sommes particulièrement honorés de présenter un espace interactif où seront mis en valeur les contributions des organisations communautaires dans la promotion d’une croissance inclusive et d’opportunités pour tous au Vietnam. BridgeFest 2024 proposera des concerts et des stands d’expérience des groupes communautaires, et nous invitons tout le monde à s’y joindre pour célébrer leurs réalisations communautaires qui inspireront un changement positif autour de nous", a indiqué l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil.

Musique et esprit de collaboration

"BridgeFest représente un engagement commun à favoriser l’égalité et le développement durable au Vietnam, a déclaré Mary Beth Polley, adjointe de l’ambassadeur par interim des États-Unis au Vietnam. Le festival reflète notre croyance dans le pouvoir de la collaboration pour façonner un avenir où tous les peuples peuvent s’épanouir. Nous sommes fiers de soutenir cet événement".

"BridgeFest est une célébration de nos valeurs communes, soulignant l’importance de prendre soin des personnes et de la planète. Grâce à la musique, nous nous réunissons pour inspirer un changement positif et envisager un avenir où chacun peut s’épanouir et être heureux. Oxfam est fier de soutenir cet événement depuis six ans. Chaque année, nous accueillons davantage de partenaires et de personnes, créant ainsi un festival dynamique. Ensemble, nous célébrons la musique et l’esprit de collaboration pour co-créer un avenir plus inclusif et durable d’une économie humaine", a affirmé Vu Thi Quynh Hoa, directrice nationale d’Oxfam au Vietnam.

En tant que partenaire important de BridgeFest depuis 2020, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme continue de soutenir l’édition 2024. "Nous avons toujours grandement apprécié les efforts et les valeurs que BridgeFest a apportés à la communauté au fil des ans. C’est pourquoi nous sommes toujours là pour apporter notre contribution aux idées nobles et humanitaires pour un avenir plus juste et plus brillant pour tous", a dit Trân Nhât Hoàng, chef adjoint du Département de la coopération internationale relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Il est fondateur le groupe musical The Bridge Band qui rassemble des diplomates étrangers et des fonctionnaires vietnamiens à Hanoï.

"BridgeFest est l’occasion de nous rappeler que les gouvernements et les organisations internationales ne seront pas en mesure seuls de réparer cette planète et de guérir notre société. Chacun a la responsabilité de participer avec ses forces et ses capacités, pour garantir que les générations futures hériteront d’une planète saine et d’une société cohésive", a souligné l’ambassadeur de Suisse au Vietnam Thomas Gass, rappelle que tout changement positif nécessite une action collective.

"En participant au BridgeFest pour la troisième fois, nous reconnaissons que la musique peut faire plus que simplement divertir. Sur la scène du BridgeFest, nous ressentons une énergie particulière. BridgeFest est un lieu où nous nous réunissons pour promouvoir des valeurs d’égalité et d’inclusion où la musique sert de pont qui unit des individus de tous horizons, comblant les écarts d’origine, de genre et de circonstances", a partagé le guitariste Trân Tuân Hùng du The Wall.

