Le Festival international de musique HOZO 2024 reste sur la bonne voix

Photo : CTV/CVN

Lors d’une conférence de presse tenue le 15 octobre, les organisateurs, le Centre de musique légère de Hô Chi Minh-Ville et d’autres agences concernées, ont également annoncé qu’ils se coordonneraient cette année avec Rock’n’Share pour organiser une soirée musicale privée pour les fans de rock vietnamiens le 15 décembre.

Le festival devrait créer une plateforme musicale diversifiée et professionnelle pour que les artistes puissent partager leurs expériences, montrer leur passion et développer leur talent, ont déclaré les organisateurs.

En outre, une campagne sur la protection de l’environnement sera également lancée pendant le festival.

Des activités de préparation du festival auront lieu au cours des trois prochains mois. Parmi elles, trois représentations intitulées "Talents inspirés de HOZO" les 25 octobre, 26 octobre et 24 novembre serviront à créer un terrain de jeu pour les jeunes afin de montrer leurs talents.

Photo : CTV/CVN

La célèbre chanteuse vietnamienne My Tâm se joindra à une centaine d’artistes des États-Unis, de Thaïlande, d’Indonésie, du Japon et de la République de Corée pour offrir des concerts passionnants du 13 au 15 décembre.

Chaque artiste se produira sous forme de mini-concert de 45 minutes combiné à de la musique live.

Cette année marque la quatrième fois que le festival se tiendra à Hô Chi Minh-Ville. En 2023, l’événement a attiré plus de 500.000 spectateurs et plus de 20 millions de visiteurs sur plusieurs plateformes en ligne.

VNA/CVN