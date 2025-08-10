Déclaration commune de dirigeants européens avant la rencontre Trump - Poutine

Toute solution diplomatique à la crise ukrainienne doit protéger les intérêts vitaux de l'Ukraine et de l'Europe en matière de sécurité, ont déclaré des dirigeants européens dans une déclaration commune samedi soir 9 août.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La déclaration a été faite par le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, le Premier ministre polonais Donald Tusk, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président finlandais Alexander Stubb.

Dans cette déclaration, publiée avant la rencontre prévue entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine le 15 août en Alaska, ces dirigeants européens ont jugé que les intérêts vitaux devaient comprendre la nécessité de garanties de sécurité solides et crédibles qui permettent à l'Ukraine de défendre efficacement sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Ils ont estimé que la seule voie vers une paix et une sécurité durables en Ukraine réside dans la combinaison d'une diplomatie active, d'un soutien continu à l'Ukraine et d'une pression sur la Russie. Ils ont également noté que des négociations sérieuses ne pouvaient avoir lieu que dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités.

Ces dirigeants européens ont salué les efforts de M. Trump pour garantir la paix en Ukraine et se sont engagés à poursuivre le soutien diplomatique de l'Europe, ainsi qu'à apporter un "soutien militaire et financier substantiel" à l'Ukraine par l'intermédiaire de la "coalition des volontaires".

Ils ont également promis de maintenir et d'appliquer des mesures restrictives à l'encontre de la Russie.

Le même jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a discuté et coordonné ses positions sur un cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien avec plusieurs dirigeants européens, dont M. Starmer, M. Macron et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Xinhua/VNA/CVN