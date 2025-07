Bâtir une armée politiquement consciente et attachée au peuple

Le secrétaire général du Parti et secrétaire de la Commission militaire centrale, Tô Lâm, a demandé mercredi 23 juillet à Hanoï de renforcer les solutions pour édifier une armée politiquement consciente avec des liens de chair et de sang avec le peuple.

>> Tô Lâm réaffirme le rôle clé des communes dans le nouveau modèle de développement

>> Le chef du PCV, Tô Lâm, se rend au Centre de soins pour invalides de guerre de Thuân Thành

>> Le secrétaire général du Parti souligne le rôle du Parquet populaire

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une réunion de travail avec le Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam (APV), le leader a exhorté à construire des facteurs politiques et spirituels comme base pour améliorer la qualité globale, la force de combat de l’armée.

La construction de facteurs politiques et spirituels est d’autant plus importante pour les soldats face à l’émergence de nouvelles formes de guerre, de nouveaux environnements de combat, de nouveaux espaces stratégiques, de nouvelles méthodes de conduite de la guerre, en particulier de la guerre de haute technologie, a-t-il souligné.

Cela permet d’assurer que les officiers et les soldats osent affronter les difficultés, les défis et la nature féroce de la guerre ; qu’ils croient en l’art militaire vietnamien pour oser se battre, savoir bien se battre, être résolus à combattre et à vaincre tous les envahisseurs, a-t-il expliqué.

La réunion de travail est assistée notamment par le ministre de la Défense, Phan Van Giang, le ministre de la Police, Luong Tam Quang, le président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia, et le président du Département général de la politique, Trinh Van Quyêt.

Perfectionner le mécanisme de direction du Parti

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé au Département général de la politique d’étudier, de conseiller et de perfectionner le mécanisme de direction du Parti en vue d’assurer le maintien et le renforcement continu de la direction absolue et directe du Parti à l’égard de l’armée et de la cause de la défense nationale et de la défense de la patrie. Il s’agit à la fois d’une mission et d’une question de principe dans l’édification de l’Armée populaire.

Photo : VNA/CVN

Le Département général de la politique doit étudier et conseiller la Commission militaire centrale sur les propositions à soumettre au Politburo et au Secrétariat sur le renforcement du rôle, des responsabilités et des attributions de la Commission militaire centrale dans la direction de la mise en œuvre des tâches militaires et de défense pour le système politique et à l’échelle nationale, veillant à ce que la mise en œuvre de cette tâche spécifique soit unifiée, rapide, ponctuelle et victorieuse dans toutes les situations, a-t-il recommandé.

Le secrétaire général du Parti a également demandé au Département général de la politique de fournir des conseils à la Commission militaire central sur l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux, notamment le XIIe Congrès du Parti de l’Armée pour le mandat 2025-2030.

Il faut également mettre en œuvre sérieusement les directives du Comité central sur le travail en direction des cadres, le travail du personnel pour les congrès du Parti à tous les niveaux, d’examiner attentivement la liste du personnel de haut rang à présenter à l’élection au Comité central lors du prochain Congrès national du Parti, a-t-il poursuivi.

Le leader a demandé d’appréhender et de mettre en œuvre sérieusement et efficacement les politiques militaires et de défense du Parti, en particulier les résolutions, directives, conclusions et règlements du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat du Comité central et de la Commission militaire centrale sur les affaires militaires et la défense nationale, sur l’édification de l’Armée populaire du Vietnam, la consolidation de la défense nationale et la sauvegarde de la patrie.

Le Département général de la politique doit diriger l’armée à continuer de prendre l’initiative dans la protection des fondements idéologiques, de lutter contre les opinions politiques erronées, hostiles et opportunistes, de contribuer au maintien de la position idéologique du Parti dans l’armée, de protéger le Parti, l’État, le peuple et le régime contre tout complot, toute visée de sabotage de l’ennemi, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN