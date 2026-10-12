Le Vietnam figure parmi les dix économies de croissance du tourisme mondial

Le Vietnam se situe parmi les dix économies du tourisme et des voyages considérées comme les principaux leviers de croissance du secteur à l’avenir.

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Photos : VNA/CVN

L’indice de développement du tourisme et des voyages (TTDI) 2026 vient d’être publié par le Forum économique mondial (WEF).

Le TTDI mesure les facteurs et les politiques qui constituent le socle du développement durable et de la résilience du secteur touristique.

Il évalue principalement les conditions fondamentales permettant aux destinations d’attirer les visiteurs, tout comme de soutenir et de pérenniser leur secteur touristique. Cet indice ne mesure pas les performances touristiques selon le nombre d’arrivées, les dépenses des visiteurs ou les recettes générées.

D'après ce rapport, le Vietnam se classe au deuxième rang des dix économies touristiques ayant enregistré la plus forte progression de leur score entre 2024 et 2026, affichant une hausse de 6,3%.

Plus précisément, le Vietnam obtient un score de 4,15 points et se hisse au 52e rang sur 110 économies évaluées dans le domaine du tourisme. Il s’agit de son meilleur classement depuis 2019, avec une progression respective de 11 et 7 places par rapport à 2019 et 2024.

Le Vietnam se distingue notamment grâce à sept indicateurs figurant parmi les meilleurs au monde. Parmi ces résultats notables, il se classe au 7e rang pour la compétitivité des prix, au 9e pour la sûreté et la sécurité, au 21e pour les ressources culturelles et au 24e pour les ressources naturelles.

Quatre indicateurs se situent toutefois dans les catégories basse et moyennement basse : les infrastructures et services touristiques (74e rang), la durabilité environnementale (76e), la priorité accordée au tourisme (97e) ainsi que les retombées socio-économiques du secteur (106e).

Le rapport souligne également la vive croissance du secteur touristique dans les économies émergentes, dont le Vietnam.

Dans le détail, les dix principales économies touristiques et de voyage au monde n'appartenant pas au groupe des économies à haut revenu sont la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, la Türkiye, le Mexique et le Brésil.

Ensemble, ces dix pays représentent plus de 28% du PIB mondial du secteur du tourisme et des voyages. Le WEF prévoit d'ailleurs que cette part atteindra 35% d’ici 2035.

"Ces économies constitueront donc l’une des principales sources de croissance du tourisme à l’avenir", souligne le rapport.

Celui-ci indique aussi que 101 des 110 économies évaluées ont amélioré leur score entre 2024 et 2026. La progression moyenne s’élève à 2,1%, soit le rythme le plus rapide enregistré depuis 2019.

Cette reprise est portée par plusieurs facteurs, notamment les ressources culturelles, les infrastructures, les services touristiques et la connectivité aérienne.

Le Japon arrive en tête du classement, suivi des États-Unis, de l’Espagne, de l’Australie et de la France.

Photos : VNA/CVN

Selon le WEF, les conditions favorables au développement du tourisme ont désormais atteint leur niveau le plus élevé depuis la crise sanitaire.

Le secteur touristique entre ainsi dans une nouvelle phase : il ne s’agit plus simplement d’attirer davantage de visiteurs, mais d'engendrer plus de valeur en investissant dans les ressources humaines et les infrastructures, tout en renforçant la coopération public-privé afin que le tourisme profite durablement aux communautés, aux entreprises et aux destinations.

Autrement dit, une destination très fréquentée n’est pas nécessairement une destination qui génère le plus de valeur.

Derrière les rues bondées, les hôtels complets et les avions remplis de passagers se cachent des pressions accentuées sur les infrastructures, les ressources humaines, l’environnement et la qualité de vie des populations locales.

Thu Huong/CVN