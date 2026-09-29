Tourisme : Hô Chi Minh-Ville se distingue à nouveau dans trois catégories de prix asiatiques

Le 28 septembre, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a annoncé que la métropole est une nouvelle fois récompensée dans trois catégories majeures des World Travel Awards (WTA) pour la région d’Asie, d’Océanie et d’Océan Indien 2026, dont la cérémonie s'est déroulée le 27 septembre 2026 aux Maldives.

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La cérémonie a salué l'attractivité de la destination, son expertise en matière d'organisation d'événements et le rôle des agences de gestion du tourisme dans son rayonnement international.

Hô Chi Minh-Ville s'est illustrée en 2026 en raflant trois prix majeurs en Asie : Meilleure destination pour les voyages d'affaires en Asie 2026 (Asia’s Leading Business Travel Destination 2026); Meilleure destination pour les festivals et événements en Asie 2026 (Asia’s Leading Festival & Event Destination 2026); et Meilleur office de tourisme urbain d'Asie 2026 (Asia’s Leading City Tourist Board 2026), décerné au Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Une trajectoire de succès sur la scène touristique internationale

Les trois trophées remportés en 2026 confirment la longue série de distinctions de Hô Chi Minh-Ville lors des remises de prix internationaux du tourisme. Aux World Travel Awards 2025, la ville avait déjà été distinguée dans quatre catégories : Meilleure destination de tourisme d’affaires en Asie et Meilleure destination de festivals et d’événements en Asie pendant quatre années consécutives (2022-2025), ainsi que Meilleure agence de gestion du tourisme urbain en Asie pendant trois années consécutives (2023-2025).

Dans le secteur du tourisme MICE, Hô Chi Minh-Ville s’est illustrée à de multiples reprises aux World MICE Awards, s'emparant du titre de Meilleure destination de tourisme MICE en Asie pendant six années consécutives (2020-2025), de celui de Meilleure destination de tourisme de motivation en Asie en 2024, et de celui de Meilleur salon professionnel d’Asie (ITE HCMC) pendant deux années consécutives (2024-2025).

Ces résultats témoignent de la compétitivité croissante de Hô Chi Minh-Ville dans les secteurs du tourisme d'affaires, du MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), des festivals et de l'événementiel. Ils reflètent également l'efficacité des investissements réalisés, l'amélioration constante de la qualité de la destination, la diversification de l'offre et le renforcement de la promotion et du marketing internationaux.

Relier les destinations pour créer de la valeur

Forte de ses atouts en tant que centre économique, commercial, d'innovation et d'échanges internationaux, Hô Chi Minh-Ville perfectionne progressivement son écosystème pour répondre aux exigences du tourisme d'affaires et de l'événementiel, depuis les infrastructures de transport jusqu'aux centres de congrès et d'exposition, en passant par les hébergements, les espaces culturels, la gastronomie, les divertissements et les expériences. La ville étend également son espace touristique du centre-ville vers les rivières, les îles et les destinations d'écotourisme, offrant ainsi davantage de choix aux touristes et aux organisateurs d'événements.

"Hô Chi Minh-Ville - Connecter la destination, créer de la valeur" est la stratégie que la ville continue de mettre en œuvre dans sa nouvelle phase de développement touristique : connecter les touristes, les entreprises et les partenaires internationaux ; associer les activités commerciales à la culture, aux divertissements et aux expériences ; et créer de la valeur durable pour la destination.

Ces distinctions internationales témoignent également de la reconnaissance de l'ensemble du secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville, grâce au soutien du monde des affaires, des prestataires de services, des organisateurs d'événements, des compagnies aériennes, des entreprises de transport et des habitants de la ville. Elles encouragent ainsi davantage le secteur touristique à poursuivre ses efforts d'innovation, à améliorer la qualité de ses services et à promouvoir la marque "Hô Chi Minh-Ville dynamique" auprès des touristes nationaux et internationaux.

Texte et photos : Tân Dat/CVN